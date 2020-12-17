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Коронавирус в Коми 17 декабря 2020: за сутки зафиксировано восемь смертей от COVID-19

Еще 285 человек заразились коронавирусом за сутки
Источник:kp.ru
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в республике продолжает расти. По данным оперштаба, в регионе за последние сутки диагностировано еще 285 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в Коми у 26 371 жителя диагностировано заболевание.

За сутки также изменилось число умерших от COVID-19. Оперштаб сообщает о восьми летальных исходах. Всего за все время пандемии жертвами болезни стали 483 жителя республики.

По состоянию на 16 декабря, было выписано 22 925 пациентов по выздоровлению, 339 пациентов – за сутки.

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