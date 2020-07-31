2020-07-31T15:17:33+03:00
Общество

В Княжпогостском районе завершили расследование убийства вахтовика

Его тело погрузили в тележку и скинули в ручей
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостском районе убили вахтовикаВ Княжпогостском районе убили вахтовика
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В Княжпогостском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве вахтовика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

10 мая текущего года правоохранительным органам сообщили об исчезновении 37-летнего жителя Сосногорского района. Он работал вахтовым методом в Княжпогостском районе. 13 мая тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти нашли.

По данным следствия 9 мая в вахтовом поселке двое работников поссорились на пьяную голову. 38-летний мужчина выстрелил из ружья в 37-летнего потерпевшего. От полученного огнестрельного ранения груди тот умер на месте. Злоумышленник погрузил тело в путевую тележку и, проехав километр, скинул его в ручей.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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