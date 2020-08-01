В Княжпогостском районе Коми с рельсов сошли 11 вагонов

Сегодня, 01 августа в 20:21, на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Погибших и пострадавших нет. На месте ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Как сообщили источники "КП-Коми", на месте аварии сейчас работает аварийно-восстановительные поезда (АВП) со станций Микунь и Сосногорск.

На месте ведутся восстановительные работы. Фото Миян Емва + Княжпогостский район.

- Поезд с бокситами (а не углем, как кажется на первый взгляд) ехал с севера, - рассказывает наш источник. - Пассажирские поезда проезжают по неправильному пути, существенных задержек в расписании нет. Движение, как в случае с аварией на станции Керки, не остановится.

Фото Даши Изъюровой.

Сейчас главная задача АВП - расчистка путей. В связи происшествием предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: №42 Москва - Воркута, №306 Сыктывкар - Усинск. Информацию о движении поездов можно получить по номеру 8-800-775-00-00. Звонок бесплатный, работает круглосуточно.

Специалисты создали оперативный штаб для решения ситуации.

На железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. Фото группы ВК г. Емва (Княжпогостский район).

По неподтвержденным данным, из-за схода вагонов произошла авария на линии интернет-провайдера ТТК. Без выхода в сеть остались несколько населенных пунктов севернее Ухты. Время устранения неполадок уточняется.

Фото Даши Изъюровой.

Напомним, предыдущее происшествие произошло 22 июля 2019 года, тогда в районе станции Керки сошли 23 вагона с углем грузового поезда Воркута – Череповец. Причиной стал размыв путей из-за сильных ливней.

22 июля 2019 года в районе станции Керки сошли 23 вагона с углем грузового поезда Воркута – Череповец. Фото Печора Today.

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