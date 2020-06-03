Стали известны подробности трагедии на железнодорожных путях под Сыктывкаром

Во второй день лета в районе железнодорожной станции Човью нашли труп молодого парня. Следователи начали проверку трагического случая. Деталями расследования делится управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.

2 июня в 07:15 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе перегона между станциями Човью и Койты Эжвинского района скорым поездом «Сыктывкар – Усинск» сбит мужчина.

Полицейские установили личность погибшего парня. 23-летний сыктывкарец шел вдоль железнодорожных путей и не реагировал на сигналы, которые подавал машинист движущегося поезда. В результате столкновения парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

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