2020-08-03T14:27:04+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 2020: последние новости на 3 августа

Сколько человек находится под наблюдением
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня нет новых случаев выздоровления и новых летальных исходовВ Коми сегодня нет новых случаев выздоровления и новых летальных исходовФото: Олег УКЛАДОВ
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 5447 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 51 новый случай заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего под медицинским наблюдением находится 2387 человек. Из них 2377 контактировали с заболевшими, десять прибыли из-за рубежа.

Всего выздоровели 4137 человек. Новых случаев летального исхода не зарегистрировано.

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Пострадавших нет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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