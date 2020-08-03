Коронавирус в Коми 2020: последние новости на 3 августа
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 5447 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 51 новый случай заражения. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей.
Всего под медицинским наблюдением находится 2387 человек. Из них 2377 контактировали с заболевшими, десять прибыли из-за рубежа.
Всего выздоровели 4137 человек. Новых случаев летального исхода не зарегистрировано.
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Пострадавших нет (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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