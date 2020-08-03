2020-08-03T14:53:03+03:00
Общество

Коми ученые начали создавать вещества против вирусов и коронавирусов

Проект рассчитан до середины 2022 года
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Работать над проектом ученые будут до середины 2022 годаРаботать над проектом ученые будут до середины 2022 года
Изменить размер текста:

Ученые Института химии Коми научного центра УрО РАН начали создавать вещества против вирусов и коронавирусов. Проект рассчитал до середины 2022 года. Его поддержал Российский фонд фундаментальных исследования (РФФИ), пишет ТАСС.

- Это двухлетний грант, [он] рассчитан до середины 2022 года и реализуется благодаря победе в конкурсе фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Основная задача этой фундаментальной работы — синтез новых соединений на основе доступных растительных веществ, с которыми мы работаем, и испытание их на противовирусную активность. Возможно, в ходе работы выявятся и какие-то другие активности, - сказал руководитель проекта и доктор химических наук Александр Кучин.

По его словам, тестирование и исследование полученных в ходе проекта субстанций будут проводиться в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Мы исполняем химическую часть проекта получаем новые вещества, но не просто их придумываем, фантазируем, а прогнозируем перспективные структуры на основе данных. У нас уже есть неплохой задел, мы синтезировали вещества, начинали с ними работать, перспективы разработок есть. Сейчас нужно в большом объеме создать так называемую библиотеку новых веществ, их набор, понять зависимость «структура-свойство» этих веществ, их воздействие на вирусы и бактерии, объяснил Иван Кучин.

В конечном итоге ученым предстоит спрогнозировать, какие структуры веществ наиболее перспективны, и выбрать так называемые вещества-лидеры, которые предположительно будут использоваться на доклинических испытаниях. Над получением этих веществ сейчас работают восемь сотрудников Института химии Коми НЦ, а также коллеги из лаборатории вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, сообщил ученый.

- Фактически к тестированию на противовирусную активность мы уже приступили. У нас есть определенные результаты, но должны быть получены закономерности, а для этого нужны большие базы данных. Это не 5-10 веществ, а сотни веществ нужно исследовать. Мы уже идем этим путем, сейчас эта работа будет выполнена в рамках гранта, - пояснил руководитель проекта.

Новые противовирусные вещества планируется получить на основе природных соединений класса терпеноидов.

- Мы ориентированы на промышленно доступные хвойные растения, которых у нас много, но терпеноиды есть и во многих других растениях. Это очень большая группа физиологически активных веществ, - подытожил Александр Кучин.

В ходе работы будет использован многолетний опыт его научной школы «Химия и технология растительных веществ», которую ученый возглавляет 26 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Печоры случайно обнаружил сенсационную археологическую находку

Бронзовая бляшка, которая принадлежала человеку из V-III века до н.э., заинтересовала ученых (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Республике Коми 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три жителя Коми получили звание «Почетный гражданин»
«Сыктывкар: книжный, уютный, мой!»: Нацбиблиотека Коми объявляет фотоконкурс
Должники Коми, пострадавшие от пандемии, получат рассрочку
В Коми стартовал доппериод для сдачи ЕГЭ
Зарплатные клиенты Райффайзенбанка получили минимальную ставку потребительского кредитования
В каких домах в Сыктывкаре не будет горячей воды на следующей неделе
В Печоре женщина после переговоров с "сыном" чуть не отдала мошенникам крупную сумму
В Коми температура будет выше нормы
Сколько преступлений удалось пресечь полицейским Коми в первом полугодии?
Сыктывкарские полицейские расследуют факт дистанционного мошенничества
В Вуктыле работница ломбарда получила условный срок за хищение миллионов
В Сыктывкаре проводят проверку по факту травмирования ребенка
В Ухте алкоголь стал средством погашения долга
Погода в Коми 3 августа
В Сыктывкаре открыли памятный знак в честь 90-летия ВДВ
Два жилых дома и квартира горели в Коми в субботу
Возбуждено уголовное дело по факту схода 11 вагонов на железной дороге в Коми
В Москве открылась выставка 22-летнего художника из Коми Назария Третяка
В ДТП на трассе под Ухтой погибла молодая женщина
Новые штрафы для владельцев автобусов в Коми
«Комсомолка» ищет в Коми настоящих хранителей культуры
«Вразумите моего бывшего!» В Сысольском районе приличный молодой человек кулаками разбил авто экс-тещи
В воскресенье перестанут работать все фонтаны в Сыктывкаре
В деревне под Усинском добровольцы потушили пожар в жилом доме и спасли от огня соседние
В Сыктывкаре молодец нагло вынес на глазах продавщиц корзину с дорогим алкоголем и закуской
Сыктывкар закупает судно на воздушной подушке