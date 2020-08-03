Коми ученые начали создавать вещества против вирусов и коронавирусов

Ученые Института химии Коми научного центра УрО РАН начали создавать вещества против вирусов и коронавирусов. Проект рассчитал до середины 2022 года. Его поддержал Российский фонд фундаментальных исследования (РФФИ), пишет ТАСС.

- Это двухлетний грант, [он] рассчитан до середины 2022 года и реализуется благодаря победе в конкурсе фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Основная задача этой фундаментальной работы — синтез новых соединений на основе доступных растительных веществ, с которыми мы работаем, и испытание их на противовирусную активность. Возможно, в ходе работы выявятся и какие-то другие активности, - сказал руководитель проекта и доктор химических наук Александр Кучин.

По его словам, тестирование и исследование полученных в ходе проекта субстанций будут проводиться в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Мы исполняем химическую часть проекта получаем новые вещества, но не просто их придумываем, фантазируем, а прогнозируем перспективные структуры на основе данных. У нас уже есть неплохой задел, мы синтезировали вещества, начинали с ними работать, перспективы разработок есть. Сейчас нужно в большом объеме создать так называемую библиотеку новых веществ, их набор, понять зависимость «структура-свойство» этих веществ, их воздействие на вирусы и бактерии, объяснил Иван Кучин.

В конечном итоге ученым предстоит спрогнозировать, какие структуры веществ наиболее перспективны, и выбрать так называемые вещества-лидеры, которые предположительно будут использоваться на доклинических испытаниях. Над получением этих веществ сейчас работают восемь сотрудников Института химии Коми НЦ, а также коллеги из лаборатории вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, сообщил ученый.

- Фактически к тестированию на противовирусную активность мы уже приступили. У нас есть определенные результаты, но должны быть получены закономерности, а для этого нужны большие базы данных. Это не 5-10 веществ, а сотни веществ нужно исследовать. Мы уже идем этим путем, сейчас эта работа будет выполнена в рамках гранта, - пояснил руководитель проекта.

Новые противовирусные вещества планируется получить на основе природных соединений класса терпеноидов.

- Мы ориентированы на промышленно доступные хвойные растения, которых у нас много, но терпеноиды есть и во многих других растениях. Это очень большая группа физиологически активных веществ, - подытожил Александр Кучин.

В ходе работы будет использован многолетний опыт его научной школы «Химия и технология растительных веществ», которую ученый возглавляет 26 лет.

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