Житель Печоры случайно обнаружил сенсационную археологическую находку

Житель Печоры случайно обнаружил необычный металлический предмет в одной из деревень района. Бронзовая бляшка, которая принадлежала человеку из V-III века до н.э., оказалась сенсационной находкой. Древний предмет заинтересовала сотрудников Печорского историко-краеведческого музея и ученых из столицы Коми. Возможно к месту находки направят и археологическую экспедицию, сообщает еженедельник «Волна».

Оказалось, что печорский следопыт нашел удивительную бронзовую бляшку. На обороте потемневшего от времени кружка диаметром порядка пяти сантиметров ученые обнаружили циркульный орнамент. По их словам, это позволяет утверждать, что бляха была изготовлена из древнего зеркала. Сыктывкарские ученые встречали подобные бляхи на Шиховском могильнике под Усть-Цильмой (это единственное кладбище от Урала до Финляндии, относящееся к раннему железному веку (V-III века до н.э.). Тогда сделанные находки перевернули представления археологов о древней эпохе, а по результатам раскопок ученые смогли реконструировать древний погребальный обряд северян.

На лицевой стороне бляшки выступает рисунок - стилизованное изображение двух зооморфных существ (зооморфизм – представление богов в образе животных), обращенных друг к другу. Предположительно, это могут быть бобры. Композиция может являться изображением сцены борьбы животных. Как же зеркало прекратилось в бляшку? Дело в том, что древние люди были весьма бережливыми - из негодных зеркал они вырезали бляхи, а затем наносили на них рисунки и нашивали на одежду как украшение.

Кстати, литейщики в те давние времена приравнивались к духовенству, для остальных они были людьми, имеющими связь с иным миром. Поэтому специалисты утверждают: место, где кем-то была оставлена бляшка, скорее всего, является могильником или жертвенным местом – святилищем, туда в качестве подношений богам приносили изготовленные предметы. Подобные находки – как бы «маркеры» довольно редких исторических памятников. Но исключено, что в ближайшем будущем к месту древней находки отправится экспедиция археологов.

- В статье мы сознательно не называем имен научных работников (информация о находке от них была получена нами неофициально) и название населенного пункта, дабы обезопасить его от нашествий «черных копателей», - говорит автор статьи.

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