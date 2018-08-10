2018-08-10T13:45:59+03:00
Общество

Появились снимки артефактов из древней мастерской, обнаруженной археологами в Троицко-Печорском районе

Ученые нашли свыше 5 тысяч изделий, изготовленных 4 тысячи лет назад
Алиса КОЗЛОВА
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Археологи обнаружили около 5 тысяч артефактов. Фото: предоставлено Татьяной ТуркинойАрхеологи обнаружили около 5 тысяч артефактов. Фото: предоставлено Татьяной ТуркинойФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В редакцию "КП в Коми" поступили фотографии артефактов, обнаруженных археологами в поселении "Мартюшевское II" в Троицко-Печорском районе. Напомним, данном месте, на правом берегу реки Северная Мылва, ученые-историки нашли богатейшую коллекцию изделий времен бронзового века.

Из земли были извлечены почти 5 тысяч находок - среди них орудия из камня и их заготовки, наконечники стрел, украшения, фрагменты орнаментированной керамики. Фрагменты изделий из медьсодержащих сплавов. По предварительным данным, на этом месте располагалась своеобразная древняя мастерская, где изготавливались каменные орудия труда, оружие и украшения.

С особой гордостью археологи говорят об 11 каменных лунницах - украшений из кремня в виде полумесяца. Не исключено, что эти изделия имели сакральный смысл для первобытных людей. Прежде на в Коми было найдено всего три таких предмета.

- Можно с уверенностью говорить о том, что эти вещи производились древними мастерами именно здесь, потому что помимо готовых лунниц мы также находим и заготовки этих украшений, и сломанные предметы. К тому же здесь найдено большое количество отходов камнеобработки, - поделился своим предположением Виктор Карманов, участник экспедиции, кандидат исторических наук, заведующий сектором «Сохранения и популяризации археологического наследия» отдела археологии ФИЦ ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН.

Не исключено, что отдельные находки имели сакральный смысл для первобытных людей. Фото: предоставлено Татьяной Туркиной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не исключено, что отдельные находки имели сакральный смысл для первобытных людей. Фото: предоставлено Татьяной ТуркинойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Удивительно, что во время аварийных раскопок археологи обнаружили древнюю мастерскую времен бронзового века. Фото: предоставлено Татьяной Туркиной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Удивительно, что во время аварийных раскопок археологи обнаружили древнюю мастерскую времен бронзового века. Фото: предоставлено Татьяной ТуркинойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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