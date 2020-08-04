Коми энергосбытовая компания: как избежать корректировок за тепло

АО «Коми энергосбытовая компания» предлагает клиентам перейти на оплату теплоэнергии по фактическому объему потребления. Такой способ оплаты предполагает расчет только в течение отопительного периода. Это позволит клиентам самим контролировать и экономить потребление ресурса. Также жителям многоквартирных домов не будет выставляться корректировка за тепло по итогам года.

Чтобы сменить способ оплаты собственники помещений многоквартирного дома должны провести собрание, в том числе внеочередное, и предоставить в компанию копию протокола с решением о переходе на способ оплаты в отопительный период.

- Осенью, зимой и частично весной в дома поступает тепло, его фиксируют приборы учета. Именно за это фактическое потребление и будут платить клиенты. В период отопительного сезона в квитанциях суммы будут значительно выше. Однако в летние месяцы в квитанциях будет стоять ноль, – отметила генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова.

Напомним, в Коми постановлением Правительства Республики от 29.09.2016 № 462 принято решение производить начисления равномерно в течение календарного года (1/12). Если в доме стоит общедомовой прибор учета тепла, то расчеты корректируются в первом квартале следующего года. Клиентам, в чьих домах отсутствует общедомовой прибор учета, начисление производится по нормативу, действующему в регионе. Размер норматива устанавливается региональными органами власти.

Вместе с тем, указанным постановлением собственникам помещений предоставлено право принять решение об оплате теплоэнергии в отопительный период.

АО «Коми энергосбытовая компания» обращает внимание, что никакого увеличения тарифа с переходом на оплату по фактическому объему потребления не предусмотрено.

Получить полную консультацию о переходе клиента на оплату теплоэнергии по фактическому объему потребления можно у специалистов компании с помощью сервиса «Обратная связь». А следить за потреблением ресурсов, передавать показания, получать электронные квитанции, а также оплачивать счета без комиссии можно в «Личном кабинете» на официальном сайте компании или в приложении «Мой сбыт».