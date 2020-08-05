«Нужно применять штрафы к людям, которые осознанно мусорят»: экоактивист - о том, что может спасти Сыктывкар от свалок

Виктор убирает мусор вместе с командой единомышленников

В Сыктывкаре в прошлом году экоактивисты начали проводить субботники сначала в Эжвинском районе, а затем и в столице Коми. Весной проект возобновился. Экоактивисты убирают свалки и в жару, и в дождь. За один субботник они собирают по 100 мешков мусора! Но пока, к сожалению, замусоренный Сыктывкар не перестает давать новые поводы для субботников.

В эти выходные активисты приглашают всех желающих присоединится к субботнику в Лесозаводе и Чове. Пока же в колонке для «КП-Коми» известный экоактивист Виктор Вишневецкий поразмышлял, действительно ли в существовании свалок виновата только низкая культура жителей.

- Мусорная проблема - общая проблема всех, поэтому решать ее надо совместно власти, бизнесу и обществу. Немаловажно и то, что каждая свалка имеет свою историю. Например, в засилье мусора на Красной горе виноваты отдыхающие, которые не хотят аккуратно складывать отходы в пакеты и увозить с собой. А вот свалка на территории гаражных кооперативов в сыктывкарской Орбите образовалась из-за отсутствия мусорных контейнеров. В Язеле история возникновения свалки еще заковыристее: раньше в этом месте собирались стритрейсеры, многие участники и зрители мероприятия выкидывали мусор в лесной массив или в уже сформированную несанкционированную свалку. Затем присоединились грибники и ягодники - так и образовалась куча. Проблему усугубляет и некачественная работа по вывозу мусора регионального оператора.

Экоактивисты обязательно делятся как было, и как стало. Результат всегда вдохновляет

Я считаю, что, во-первых, чтобы очистить город, надо решить вопрос с мусорными контейнерами. Например, все знают, что на несанкционированных пляжах отдыхают люди, никто не может им запретить там загорать. Почему бы не поставить в этом месте контейнеры и вовремя вывозить мусор? На пляже под затонским мостом стоят контейнеры, но мусор отдыхающих не вывозят, а потом его поджигают проходящие люди. Из-за отсутствия контейнерных площадок на пляжах отходы закапывают, а весной мусор попадает в реки. Во-вторых, чиновникам от Минприроды нужно серьезно взяться за несанкционированные свалки. После решения этих двух проблем нужно применять штрафные санкции к людям, которые осознанно мусорят.

Но, к счастью, по опыту последних уборок можно сказать, что мусора постепенно становится меньше - люди учатся убирать за собой. Исключение, правда, составляет лесополоса у Димитрова. Это лесной массив почти в центре города, все о нем знают, но, между тем, там нет ни одного контейнера (только на входе в лесополосу заметили один). А люди ходят через этот лес, любят там гулять, иногда даже устраивают пикники и мусорят, мусорят, мусорят.

Иногда масштаб мусорной проблемы просто поражает

Очень много зависит и от активности людей (они молодцы), и от поддержки мэрии. К счастью, администрация помогает с вывозом мусора. В других регионах с этим сложнее. Например, в Яренске регоператор после субботника решил выставить экоактивистам счет.

В совокупности, свалки - это общая проблема и благоустройства, и отсутствия контейнеров, и недостатка экокультуры. Но администрации с мусорной проблемой увы не справляются. Хотя это элементарные вещи, которые в Европе давно уже закрепились, а у нас находятся в зачаточном состоянии.

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