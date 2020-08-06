Лисички, волнушки, сыроежки и белые: смотрим, что принесли из лесов жители Коми

Фото Ирины Нестеровой

Еще совсем недавно любители тихой охоты в Коми говорили, что грибов нет. К счастью, дожди исправили ситуацию и грибы пошли. Сегодня 6 августа - День грибного дождя. В честь необычного праздника мы публикуем небольшую подборку даров природы и краткие рассказы грибников, где они их добыли.

Ирина Нестерова на днях набрала полное лукошко лисичек недалеко от Трехозерки - пригородного поселка Сыктывкара. «Лисичек много. Земля прогрелась. После дождей и белые пойдут», - говорит Ирина.

Фото Ирины Нестеровой

«Вчера, 5 августа, собрал первый урожай волнушек и сыроежек недалеко от Усогорска», - сообщает Леонид Коваленко.

Фото Леонида Коваленко

Грибы есть и в одной из самых северных точек Коми - Воркуте. «Недавно муж набрал в тундре красивых белых грибов», - рассказывает пенсионерка Лариса Иванова.

Фото Ларисы Ивановой

Сезон грибов открыт и в Сосногорске. Александра Попова нашла этого красавца недалеко от Нижнеодесских дач.

Фото Александры Поповой

В Усинске тоже грибы есть. «Это результат почти трехчасовой прогулки по лесу. В принципе, неплохо, но грибов еще маловато», - сообщает аноним в группе «Подслушано Усинск».

Фото vk.com

А вот еще воркутинские грибочки. Фото опубликовали в группе «Привет! Сейчас в Воркуте».

Фото vk.com

Грибов пока и правда немного, но они есть, а это радует. Верим, что 2020 год порадует нас наконец-то чем-нибудь хорошим. Например, грибным урожаем. «Грибница хорошо перезимовала, температура почвы зимой не опускалась ниже нуля. Если в августе пойдут дожди, будут и грибы», – передает слова ученого-миколога Института биологии КНЦ УрО РАН Дмитрия Кириллова АИФ-Коми.

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