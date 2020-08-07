Им не страшны высота и огонь: будни парашютистов-пожарных в Коми

Станислав Афанасьев. Фото специалиста по связям с общественностью ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" Оксаны Никитиной.

Горит, лес горит! Что это значит для пожарных-парашютистов? Километры дорог с огромными рюкзаками за плечами, множество прыжков с самолетов и вертолетов, истории невероятного мужества. В конце июля работники этой профессии отметили праздник — День парашютиста. А 9 августа празднуют День защиты лесов от пожаров. О буднях парашютистов-пожарных «Комсомолке» рассказал Станислав Афанасьев из Коми лесопожарного центра.

Фото специалиста по связям с общественностью ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" Оксаны Никитиной.

Второй прыжок ярче

Станислав Афанасьев работает инструктором парашютно-десантной пожарной службы в Коми лесопожарном центре, куда он пришел в мае 1985-го. За плечами у Станислава Николаевича уже около 300 потушенных пожаров, 998 выполненных прыжков с парашютом с самолета и 450 спусков на спусковом устройстве с вертолета.

- Сюда меня работать позвал друг. Я как раз вернулся из армии. До службы выполнил три прыжка с парашютом в ДОСААФе. Первый год работал десантником-пожарным, потом через год, пройдя курсы, стал парашютистом — пожарным.

Станислав Николаевич признается, первые прыжки были эмоциональными: когда взгляд падает на захватывающий вид, страх сменяется эйфорией и чувством свободы. Постепенно опыт рос, а страх притуплялся.

Фото специалиста по связям с общественностью ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" Оксаны Никитиной.

- Во время первого прыжка ты ещё ничего не понимаешь, не так страшно. А перед вторым прыжком уже представляешь высоту — он больше запоминается. Конечно, потом страх уходит, да и ты уже меньше обращаешь внимание на виды.

Через десять лет работы парашютистом-пожарным, Станислав Николаевич закончил курсы инструкторов в Перми. Он был направлен инструктором команды на Ухтинское авиаотделение.

До пятит суток тушили пожар

Парашютисты — пожарные и десантники — пожарные - это лесной спецназ. Их отправляют на тушение лесных пожаров в авиационную зону — это труднодоступные места нашей тайги, куда нет дорог или придется ехать больше трех часов на машине. Их знания и подготовка помогают противостоять любому виду лесного пожара.

С лесными пожарами десантники и парашютисты борются при помощи штыковых лопат, ранцевых огнетушителей, зажигательных аппаратов и других средств. Основными способами тушения являются засыпка кромки пожара грунтом, заливка водой и прокладка минерализованной полосы. Они прокладывают минерализованную полосу, убирая с нее мхи, лишайники и корни деревьев. Потом край полосы, что смотрит на пожар, поджигают. Пламя идет, съедая «горючий» слой перед фронтом пожара и потом две стены огня сталкиваются, убивая друг друга. Выжившим остаткам пожара питаться нечем, так как пламя парашютистов уже убрало всю еду, а впереди пустая заградительная полоса.

Фото специалиста по связям с общественностью ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" Оксаны Никитиной.

Иногда вместо минполосы используют другие естественные преграды, например, реку, ручей, дорогу. Такой способ тушения называется отжигом, и наши парашютисты-пожарные используют его при борьбе с верховыми и низовыми пожарами высокой интенсивности. Способ тушения сложный, но эффективный.

Бывало и так, что мы до пяти суток тушили пожар живя в лесу. 2011 год, например, был «горимым». Тогда полыхало 50 895 гектаров леса и возник 591 пожар.

Так как тушение происходит в труднодоступных местах, работники лесопожарного центра при выезде с пожара выносят к дороге на себе не только пожарное оборудование и парашюты, но и таборное имущество в рюкзаке: палатку, спальник, матрас и т.д. К этому скарбу добавляется вес спецкостюма и шлема. Костюм защищает тело по максимуму: человек без подготовки самостоятельно не оденется. Корреспондент «Комсомолки» его примерил: по ощущениям прогулка астронавта по Луне. Зато костюм спасет парашютиста от открытого огня, ударов об деревья и сучья и обладает плавучестью при попадании в воду.

Рюкзак с костюмом и оборудованием весят минимум 50 килограмм. С этим домиком черепахи пожарные-парашютисты проходят километры, убирая ветки от лица, отмахиваясь от гнуса и запинаясь об корни деревьев. Рыть минполосы еще тяжелее: пожар впереди дышит жарким воздухом и едким дымом не подойдешь, а копать нужно быстрее распространения огня, на опережение.

Парни из ВДВ не задерживались

Станислава Николаевича вместе с товарищами не раз забрасывали в другие регионы для помощи. Особенно сильно ему врезалась в память работа рядом с Байкалом.

- Больше всего запомнились дни, когда тушили пожары рядом с Байкалом. Было тяжело, местность непростая: нужно было идти наверх, на сопку со всем оборудованием, с большим рюкзаком. На ночлег спускались к берегу Байкала: его изумительная атмосфера и красота все сглаживали.

Станислав Афанасьев рядом с коллегой Иваном Мухрыгиным. Фото специалиста по связям с общественностью ГАУ РК "Коми лесопожарный центр" Оксаны Никитиной.

Работа парашютиста — пожарного редко дает людям выдохнуть и насладиться красотой Байкала или тайги. У неё суровый характер. Многие не выдерживают нагрузки и уходят. Из последних 20 новичков в лесопожарном центре осталось только двое. Условия отягощает и страх при прыжках: не у всех с опытом он полностью проходит.

— Бывает так, что люди, проработав 2-3 года, уходят. К нам даже парни, отслужившие в ВДВ, приходили, но не задерживались.

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