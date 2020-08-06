Ждать ли вторую волну COVID-19 в Коми: мнение сыктывкарских врачей

Маски и перчатки носить все равно нужно Фото: Анна ИВАНОВА

Все только и говорят о второй волне коронавируса, которая якобы должна захлестнуть Республику Коми уже в сентябре. Когда она придет? Какой она будет? И будет ли вообще? Мы адресовали этот вопрос профильным специалистам Минздрава Коми и Роспотребнадзора. Но пока ответа от них не получили, попросили поразмышлять на эту тему известных медиков столицы Коми.

В ВОЗ считают, что еще не закончилась первая волна, но ученые уже прогнозируют новую. Во всяком случае об этом с завидным постоянством СМИ пишут уже несколько месяцев. Врач-эксперт и известный блогер-медик #docsers Сергей Попов считает, что говорить о второй волне COVID-19 еще очень рано: первая-то сохраняет свои позиции.

Сергей Попов считает, что говорить о второй волне COVID-19 еще очень рано: первая-то сохраняет свои позиции. Фото: личный архив.

- Не возьмусь комментировать вторую волну, поскольку у нас в Коми еще первая в самом разгаре. Уровень выявляемости новых случаев коронавирусной инфекции соответствует уровню марта-апреля. Есть основания ожидать повышение выявляемости после массового возвращения людей из отпусков из южных российских курортов. Однако и это логично рассматривать в качестве продолжения первой волны, - считает врач.

Мнение коллеги разделяет и заместитель главного врача станции скорой помощи Сыктывкара Лев Волков: расслабляться еще рано, первая волна никуда не ушла.

- Оговорюсь, что я не специалист по коронавирусу, однако могу предположить, что грядет не вторая волна, а так называемое подтирание первой волны. Отдыхающие в Краснодарском крае (там уже наблюдается коронавирусный подъем) после возвращения домой могут разнести инфекцию по городам и весям. Уровень заболеваемости может вновь немного приподняться. Ждем наше спасение, а именно - вакцину, - считает Лев Геннадьевич.

Врач скорой помощи добавил, что в Сыктывкаре подъема по заболеваемости не чувствуется. Однако то, что эпидемия и не думает пока уходить из республики, - факт.

- Ежедневно через скорую помощь проходит до несколько десятков пациентов с выявленным заболеванием, с подозрением на него или с тяжелой вирусной пневмонией. Но, к счастью,таких огромных очередей из скорых у республиканского диагностического центра, за которыми с ужасом наблюдали прохожие в апреле, уже нет. Однако до закрытия ковидного центра в КРКБ и переводе больницы на обычные рельсы скорее всего еще речи не идет, - считает врач.

Лев Волков посоветовал не пренебрегать средствами защиты в общественных местах: противоэпидемические мероприятия должны сохраняться, потому что коронавирус не ушел. Фото: личный архив.

В заключение беседы Лев Волков посоветовал не пренебрегать средствами защиты в общественных местах: противоэпидемические мероприятия должны сохраняться, потому что коронавирус не ушел.

- Зачастую об этом забывают водители такси: не надевают маски, чем сильно рискуют. В магазинах средства защиты продавцы иногда носят на подбородках, что и выглядит некрасиво, и ни от чего не защищает. В общем, противоэпидемические мероприятия сохраняться должны, заболевших еще много. Недавно скорая помощь еще одну бригаду перевела в разряд ковидных (они работают только с коронавирусными случаями). Всего по столице Коми таких бригад около шести, - подытожил медик.

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