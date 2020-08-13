У сыктывкарца редкое онкологическое заболевание: нужна помощь

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У сыктывкарца Владимира Матвеева редкое онкологическое заболевание - хордома крестца. Мужчина с переменным успехом борется с раком с 2016 года. Недавно случился очередной рецидив - в мае этого года обнаружили растущую опухоль. Родные и близкие организовали сбор средств для оплаты клиники, где мужчине могут помочь.

Хордома — редко встречающееся новообразование. Опухоль локализуется преимущественно в крестцово-копчиковом сегменте позвоночника или же в затылочно-базилярной области черепа. В первый раз опухоль удалили в 2016 году, но болезнь не оступила - на следующий год произошел рецидив.

Мужчина прошел три курса лучевой терапии в 2017 году, но в конце 2019-года года боли вернулись. Врачи удалили пару позвонков, чтобы победить болезнь, но рак никуда не ушел. Уже в мае этого года доктора во время обследования в Федеральном высокотехнологичном центре медицинской радиологии в Москве обнаружили растущую опухоль.

- К этому моменту у него уже сильнейшие боли в крестце, которые не купируются приемом обезболивающих. Наблюдается нарушение функции тазовых органов. Мы решили, что именно в этом центре ему точно помогут. Однако консилиум лучших врачей, химиков, радиологов вынес решение, что лечение не представляется возможным из-за прорастания опухоли в спиномозговой канал, а также учитывая наличие облучения всех костей таза в суммарной очаговой дозе 60 гр. Тем временем, опухоль уже 15 сантиметров, и она растет. Ее нужно срочно вырезать, только тогда есть вероятность ее остановить, - пишут друзья Владимира, которые организовали благотворительный сбор.

Сейчас родные и близкие мужчины ищут клинику, где Владимиру могут помочь. На примете клиники Израиля и Гамбурга, с которыми ведутся переговоры. Как только появится ясность, готовы ли мужчину прооперировать за границей, будет известна и стоимость лечения. Но друзья Владимира не сидят без дела - они уже организовали сбор помощи. На сегодня удалось собрать почти 573 тысячи для лечения мужчины. Родные и близкие мечтают, что 33-летний мужчина поправится на радость жене и двум дочерям.

КАК ПОМОЧЬ

Карта СБ 4276 2800 1637 9668 получатель Надежда Викторовна М. (супруга) Карта привязана к номеру 89042314161

Надежда Викторовна М. для перевода с карты ВТБ: Получатель Матвеева Надежда Викторовна

для перевода с карты ВТБ: Получатель Матвеева Надежда Викторовна счет 408 178 101 287 801 744 94 Коми Отделение №8617 ПАО Сбербанк БИК 048702640 Корр. счет 30101810400000000640 ИНН 7707083893 КПП 110102001

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