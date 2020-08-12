«Словно неведомая сила». Сильнейший смерч снес кровлю дома в одном из сел Удорского района

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Невиданное ранее природное явление случилось в Важгорте Удорского района Коми. Сильнейший смерч нанес точечный удар по одному дому в селе - в результате массированной атаки у жилого здания снесло крышу. Ремонтировали кровлю всем селом, в починке даже участвовал глава сельского поселения, рассказали «КП-Коми» в местной администрации.

Смерч пришел внезапно в воскресенье, 9 августа. «Говорят, что разрушительный ветер поднялся с реки, а затем вновь туда спустился», - отметил источник в местной администрации. Свидетелями смерча были немногие, однако разрушения природное явление оставило знатные - вихрь ни много ни мало снес крышу жилого дома.

- Смерч был совершенно неожиданным. Появился со стороны реки Вашки (приток Мезени) и задел только один дом на берегу, хотя остальные дома совсем рядом. Самое главное, особого ветра не было, как и жары. Целый день то светило солнце, то шел небольшой дождик. Невероятной силы воздушная масса три раза пыталась поднять в воздух крышу дома. Соседка была в огороде и увидела, как на третий раз вихрь как страницу книги взял и перелистнул полкрыши на другую сторону дома. Звук был страшным, его услышали многие соседи. Натворив делов, неведомая сила удалилась в ближайший лес. Как будто специально вихрь прилетал потрепать всего лишь один дом. А если бы в селе пошалил смерч, то даже и представить страшно, какие бы последствия были, - рассказала изданию жительница села Татьяна Остапова.

В социальных сетях пострадавшие опубликовали клич о помощи. Откликнулись многие, новую крышу помогал стелить сам глава администрации. Уже во вторник в доме красовалась новая кровля, за что семья, оказавшаяся в беде, благодарит всех неравнодушных.

- Объявили в интернете. Обратились за помощью к руководителям организаций. Даже не ожидали, что так быстро откликнуться. Допоздна, дотемна работали. За два крышу закрыли )благо дождя не было). Оказывается, вместе мы - сила, - подытожила местная жительница.

Районный центр Усогорск от Важгорта располагается в 160 километрах. В администрации Удорского района про смерч ничего не слышали, письменных обращений о помощи по поводу смерча не поступало. Скорее всего сильный вихрь носил локальный и непродолжительный характер.

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