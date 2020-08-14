Владимир Уйба возглавил автопробег «75 километров Победы»

Фото пресс-службы главы Коми

Владимир Уйба поучаствовал в автопробеге «75 километров Победы». Об этом пишет пресс-служба главы региона.

Акцию организовал Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 13 августа ее участники проехали колонной от Сыктывкара до села Палевицы Сыктывдинского района, где возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также в селах Часово и Палевицы Сыктывдинского района волонтеры помогли ветеранам: установили забор, скосили траву во дворе, покрасили батареи отопления. Одновременно на сельских кладбищах организовали работы по благоустройству могил ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ремонту и покраске оградок, памятников, звездочек, уборке мусора.

Перед стартом автопробега временно исполняющий Главы Коми подчеркнул, что для него участие в таком мероприятии знаковое.

- Мы очень скромно из-за пандемии коронавируса отметили 9 мая, - отметил Владимир Уйба, - Большое спасибо Республиканскому совету ветеранов за прекрасную идею проведения акции «75 километров Победы». Она становится традиционной, в этом году проходит второй раз. Это дань памяти и уважения нашим ветеранам и труженикам тыла. И важно, что сегодня здесь много молодежи, а, значит, есть преемственность поколений.

Владимир Уйба поехал на автопробег на автомобиле ГАЗ М20 «Победа». В селе Палевицы врио главы республики возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны уроженцам села и принял участие в памятном митинге.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил двух тружениц тыла: Зинаиду Константиновну Моисееву и Розу Васильевну Огибину. Он также поучаствовал в благоустройстве могил ветеранов на кладбище в селе Палевицы.

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