В Сыктывкаре хотят построить арт-квартал Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сыктывкаре хотят построить арт-квартал, пишет «Комиинформ».

По замыслу арт-квартал должен появиться на территории бывшего СМЗ в районе пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта. Там планируется возвести зону для отдыха и досуга горожан с парковкой, галереей современного искусства и скейт-парком. Там же построят и Молодежный театр.

Проектно-сметную документацию планируют завершить к концу 2020 года. Часть работ начнут уже в 2021 году.

— Мы совместно с Натальей Хозяиновой провели инвентаризацию той площадки, которая располагается на бывшей территории СМЗ. Площадка позволяет переродить идею создания только Молодежного театра в молодежное пространство Севера страны. Это беспрецедентная идея для России, которая к концу года должна найти воплощение в формате проекта, - поделился идеей министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

Уже ведется активная работа в области наполнения планируемого арт-пространства. Так, провели переговоры с генеральным директором Пушкинского музея Мариной Лошак и ее командой. Был поднят вопрос создания филиала Государственного Центра Современного Искусства эта идея уже заложена в концепцию создания арт-квартала.

Плюс ко всему арт-квартал может стать пространством для креативных индустрий. Сергей Емельянов уже обсудил опрос открытия такой площадки с федеральным молодежным объединением Роскультцентр и его руководителем Мариной Абрамовой. Организация, откликнулась на просьбу республики в концептуальной помощи на создание такого пространства.

В молодежном арт-кластере рассматривается и строительство площадки для Молодежного театра. Ранее планировалось открыть театр на базе кинотеатра «Октябрь», однако от идеи отказались, так как обеспечить комфорт посетителям там сложно. К тому же строительство и размещение Молодежного театра на месте к/т «Октябрь» принесло бы немало дискомфорта жителям соседних домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернуть Гоголя: в Сыктывкаре поставят спектакль, создателем которой выступит Хуго Эрикссен

За чашечкой чая и в медицинских масках в Академическом театре драмы имени Виктора Савина обсудили новый театральный сезон (подробности)