Обрушение шахты в Коми: погибли четыре человека

Фото: архив КП Фото: из архива "КП"

Авария на шахте "Воргашорская" в Коми унесла жизни нескольких горняков.

Как сообщает "Воркутауголь", 15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, соединяющей здания погрузки и сортировки. В результате чего четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ведётся расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего – нарушение требований техники безопасности. Подтвердить или опровергнуть эту версию эксперты смогут после первых результатов расследования.

"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - сообщают источники.

По информации в социальных сетях, "галерея находилась в аварийном состоянии, решено было её отремонтировать. При проведении ремонта с полной разборкой она рухнула. На высоте находилось по меньшей мере 4 человека".

Как сообщили в МЧС по региону, тела погибших извлечены из-под завалов.

"На месте продолжаются работы по разбору обрушившейся конструкции, к ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС, в том числе от МЧС России - 29 человек и 7 единиц техники", - сказано в сообщении ведомства.

Шахта не эвакуирована, так как обрушение произошло на поверхности и не представляет угрозы здоровью горняков. На место обрушения аварийной галереи углеподачи шахты выехали сотрудники прокуратуры.

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