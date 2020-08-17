В Коми стал известен порядок получения разрешений на добычу лося

Фото с паблика финно-угорского этнопарка

Минприроды Коми публикует порядок действий для получения разрешения на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях.

Разрешения выдают физическим лицам в порядке очереди с учетом даты и времени поступления заявлений.

В сезоне охоты 2020-2021 годов квот на добычу особей в возрасте до одного года нет.

Направить заявление можно несколькими способами:

- Подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Если вы подадите заявление через портал Госуслуг, то вам получите скидку 30%. Сумма пошлины на портале будет 455 руб. вместо 650 руб.

- Представить заявление лично в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157 (Управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов), а также специалистам управления в районах.

- Отправить заявление почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении, с описью вложения) или курьерской службой по адресу Минприроды Республики Коми: 167983, ГСП-3, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 а.

- Заполнить лично в любом Многофункциональном центре «Мои документы».

В случае, если разрешение не будет выдано, потраченные средства можно вернуть. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Минприроды Коми.

Если у охотника на руках есть акт добычи волка, то он может воспользоваться однократным преимущественным правом на получение разрешения на добычу лося. Волк должен быть добыт в течение года, предшествующего дате подачи заявления. Льгота действует по заявлениям, поступившим в первый день обращения.

Получить разрешение можно по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 157, или у специалистов управления в районах после оплаты сбора за пользование объектами животного мира (1500 руб – взрослый лось).

Во вторник, 18 августа в 8:45 начинается приём заявлений на добычу взрослых самцов лося во время гона, 17 сентября в 8:45 – начали принимать заявления на добычу лося без подразделения по половому признаку.

По всем заявлениям, поступившим ранее обозначенных сроков, будет принято решение об отказе в выдаче разрешения, сообщает пресс-служба Минприроды.

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