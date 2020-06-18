В Ыбе отстрелили медведя, который растерзал лосей в Финно-угорском этнокультурном парке

Больше месяца назад в Финно-угорском этнопарке медведь загрыз двух лосей — Моню и Мулю. Оказывается буквально через несколько дней охотники добыли косолапого, который угрожал жизни и здоровью местных жителей.

Медведь загрыз двух лосей 12 мая. Косолапый не тронул самого маленького из компании животных — лосенка по кличке Макс. В тот же день в Минприроды подписали приказ о регулировании численности животных, который позволял отстрелить опасное животное.

18 мая охотники Сыктывкарского охотхозяйств Коми республиканского общества охотников и рыболовов сделали приваду недалеко от места зверской расправы над лосями. Медведь не заставил себя ждать, а пришедшего на приманку косолапого сразу пристрелили.

- Этот тот самый медведь, который расправился с лосями, о чем говорит и размер следа, и то, что косолапый пришел в то самое место, где он не доел тушу, - рассказал «КП-Коми» заместитель председателя правления Коми республиканского общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато.

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