Курс возвращения к жизни. Что известно первом доме для бездомных, который скоро откроется в Коми

Илья Костин и его команда круглыми сутками работают, что воплотить в жизнь уникальный проект Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкаре много бездомных, их беды практически никого не волнуют, потому что «сами виноваты». Но история каждого уникальна, как отпечатки на пальцах. Скоро для отверженных в столице Коми появится дом, где люди будут заново учиться жить. Подробностями с «КП-Коми поделился идейный вдохновитель и инициатор проекта Илья Костин.

Армия бездомных

Согласно данным, которые общественнику предоставили в минтруда Коми, через Центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства (в народе – ночлежки) в Сыктывкаре и Ухте в прошлом году прошло почти 470 бездомных. Но их гораздо больше – не менее двух тысяч человек. Они скрываются в подвалах многоэтажек, спят на теплотрассах, живут в лесополосах, просят милостыню у магазинов.

Почти три года назад Илья Костин организовал с друзьями проект «Сытый гражданин», чтобы каждую неделю кормить бездомных горячей едой. Вскоре стало понятно, еда – не главное: бездомным нужна социальная и юридическая помощь. Волонтеры восстанавливали документы, возвращали через суды пенсии, находили работу, жилье.

«До сих пор мурашки по коже, когда понимаю - все возможно», - говорит Илья Костин Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Случалось, что уже с восстановленными документами бездомные исчезали в водовороте улиц. Было бы проще, если бы они все время находились в зоне наблюдения, идеально – в круглосуточном центре реабилитации. Но подобного заведения в республике нет, – рассказывает Илья.

Центры реабилитации

В прошлом году Илья сделал набросок-схему комнат, представил, как будет выглядеть центр реабилитации. «До сих пор мурашки по коже, когда понимаю - все возможно», - говорит общественник. Пандемия, конечно, затормозила процесс переговоров по созданию дома и обнажила проблему современности: все самоизолировались, а куда самоизолироваться тем, у кого дома нет?

Весной общественник круглосуточно вел переговоры о создании дома с государственными и частными структурами. Летом стало известно, что крупнейшая компания готова профинансировать проект строительными материалами, правительство региона готово рассмотреть вопрос об оплате ЖКУ на несколько лет, покупке мебели и помощи с документами.

Подходящие здания под будущий дом для бездомных ищет мэрия. Два варианта расположены по Морозова. Одно из них раньше принадлежало религиозной организации, а сейчас находится в федеральной собственности. Уже два года небольшой одноэтажный дом с отличным ремонтом и огромным количеством камер наблюдения пустует. Если федералы согласуют передачу здания муниципалитета, то можно думать о перепланировке и ремонте.

Урбанистический пейзаж - это не так страшно, как кажется Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Второе здание раньше принадлежало медпункту мелькомбината. Время здесь застыло: на стенах – календари, датированные 2001 годом, и плакаты, агитирующие своевременно лечить зубы. До 2017 года здание считалось бесхозным, а затем мэрия вернула его под крыло муниципалитета через суд.

Заброшенное пространство скоро может стать центром преобразования для бездомных Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Илья уже подготовил заявку с просьбой передать здание проекту, скоро ее должны рассмотреть депутаты Совета города.

В медпункте застыло время Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Жизнь с чистого листа

Заброшенное пространство должно превратиться в центр чистоты и красоты для бездомных, тут будет прачечная, душевые кабины, парикмахерская. Центр будет находиться на балансе Коми региональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Дома жить», которую общественники создали совсем недавно.

Пока же заброшенное пространство будоражит воображение своей беспиютностью Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

– Единственное условие, при котором любой желающий сможет попасть в центр, – отсутствие жилья. С каждым будет заключен контракт сроком на полгода, в течение которого он будет жить в центре и проходить курс реабилитации. Каждый день житель центра должен будет участвовать в тренингах, – рассказывает председатель организации «Дома жить» Николай Шпаков.

Проекту помогают и мэр столицы, и волонтеры, и высокопрофессиональные инженеры Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Подход к каждому жильцу будет индивидуальным. Если человеку удалось реабилитироваться, на его место будет взят следующий бездомный. Систематическое нарушение правил проживания повлечет за собой разрыв контракта.

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