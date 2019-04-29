В Сыктывкаре бездомных накормили пасхальными куличами: фоторепортаж

Сыктывкарский проект «Сытый гражданин» вместе с традиционным горячим обедом подарил бездомным и нуждающимся кусочек православного праздника — кулич. Мы запечатлели это в небольшом фоторепортаже.

Волонтеры «Сытого гражданина» раздавали куличи накануне православного праздника и в Пасху. Одна из точек — на железнодорожном перроне в Эжве. В воскресенье туда пришло около 15 нуждающихся в помощи. О новой точке питания они узнают друг от друга, приводят с собой друзей и даже четвероногих. «Это наши собратья. Они бродячие и мы бродячие», - рассказали бездомные.

«Это наши собратья. Они бродячие и мы бродячие»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Горячий обед, горячий чай, сушки, яйца, масло — на все это могут рассчитывать нуждающиеся. На этот раз волонтеры проекта закупили куличи. Бездомные аккуратно пакуют их в сумку, чтобы отведать позже. Некоторые делятся, что через несколько дней сетевые магазины будут выкидывать в баки просрочку, в том числе и куличи. Они предвкушают праздник живота. Правда, где эти точки выброса, они не уточнили.

Людям нужна помощь, но не все сыктывкарцы об этом знаютФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Другая точка питания — напротив Стефановского собора. Там, на пятачке около Центра занятости несколько лет назад раздавали продукты активисты движения «Еда вместо бомб». С тех пор у бездомных это место стало ассоциироваться с горячей едой. Но на этот раз пришлось переместиться: из-за широких пасхальных гуляний активисты «Сытого гражданина» не смогли туда подъехать. В итоге, пришлось разместиться в квартале от насиженного места.

Проект «Сытый гражданин» существует уже полтора годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

У бездомных и бедных всегда наготове вместительные сумки. Они накладывают в пластиковые тары еды впрок. Некоторые долго и обстоятельно пьют чай, просят наложить им побольше сушек и, приоткрывая свои мешки, любуются на аккуратный усыпанный яркой присыпкой кулич. Бездомные — не закрытые люди. Они спокойно делятся подробностями своей жизни: «Я сильно не пью. Бывает чекушку растягиваю с утра и до вечера. Иногда вообще не пью. И в запои не уходил», - рассказывает Виктор.

Виктор рассказал, как он живетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Александр имеет пенсию, у него есть свой угол. Но на точки питания, по его словам, иногда приходит. «Это же замечательно. Вот есть у меня гречка, разогреть, да курочку сверху. Красота!» - поделился он. На этой точке питания с обедом расквитались быстро, через полчаса волонтеры уже свернули столик и попрощались с подопечными проекта до следующей недели.

В большинстве, бездомные - беззлобные и спокойные людиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что проект «Сытый гражданин» существует с января 2018 года. Сначала людей кормили только на улице Лесопарковой, потом проект расширил свои границы: сейчас бездомные получают питание и другую помощь по нескольким адресам. За полтора года он стал для бездомных гораздо больше, чем просто точкой питания. Здесь они могут получить медикаменты, мыло, проконсультироваться с юристом, получить надежду на восстановление документов и пенсию. Волонтеры помогают бездомным понять, что еще не все потеряно, что они не одиноки.

Волонтер Николай Шпаков помогает бездомным с самого зарождения проектаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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