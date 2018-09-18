«Главное - не еда»: как проект «Сытый гражданин» спасает бездомных и малоимущих в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-18T14:36:42+03:00

«Комсомолка» пришла в субботу к гаражам — туда, куда бездомные приходят за едой, общением и советом

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Оказывать помощь бездомным или бедным, для кого горячая еда — роскошь, в нашем обществе немодно. В мире есть те, для кого поддержка нужнее - дети, больные, животные. А взрослые что? Разве кто-то виноват, что они оказались на улице?

Сыктывкарец Илья Костин уверен, что нельзя всех стричь под одну гребенку. Человеку, опустившемуся под гнетом горя и неудач, помогать можно и нужно. И у неравнодушного Ильи, возглавляющего правозащитную организацию людей с инвалидностью «Аппарель», родилась идея создать городской проект «Сытый гражданин». Он решил организовать для бездомных и малоимущих точку горячего питания, давать им юридические консультациями и просто вовремя приходить на помощь. «Комсомолка» пришла в субботу к гаражам — туда, куда бездомные приходят за едой, общением и советом.

Как все началось

С 2015 году Илья Костин ездил по улице Лесопарковой и не раз наблюдал, как бездомные жгут костры, чтобы согреться и приготовить еду. Тогда он спешил в магазин, покупал людям продукты и отправлялся дальше по своим делам. Помощь была разовой, от случая к случаю. Но однажды произошла история, которая перевернула сознание общественника.

Активисты проекта - Дмитрий Бульдин, Илья Костин и Николай ШпаковФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Моя знакомая Нина Степановна с улицы Ручейной была главным бухгалтером одного из известных предприятий. У нее скоропостижно умер муж и единственный сын, и она запила. Черный риелтор продал ее трехкомнатную квартиру, оставив пожилую женщину без крыши над головой. Позже риелтора осудили, а Нина Степановна до сих пор скитается и ночует там, где ночь застанет. Сейчас мы пытаемся решить ядля нее вопрос с жильем. Эта повесть заставила меня поверить в простую истину – никто не застрахован от несчастий. Опустившемуся под гнетом горя человеку нужны не нотации, а реальная помощь, - рассказывает активист.

С 2017 года Илья стал думать, как сделать помощь системной и адресной. Так родился проект «Сытый гражданин», который действует с января этого года.

- В начале зимой по подвалам и гаражам искал бездомных, чтобы рассказать им об акции. В первый раз пришел один человек, потом – три. Сейчас на точку питания собирается до 30 человек, - рассказывает он.

Здесь вкусно

Каждую субботу в 15 часов, независимо от погоды, на улице Лесопарковой у гаражей разворачивается импровизированная точка питания. Подъезжает обычная лековушка, из багажника которой достают стол, кастрюли с горячим обедом. Люди, завидев знакомую машина, тут же выстраиваются в очередь.

Люди приходят к гаражам со всех уголков СыктывкараФото: Наталия БЕШКАРЕВА

На раздаче – молодые сыктывкарцы Дмитрий Бульдин и Николай Шпаков. Они накладывают людям гречку с мясом. Для многих из пришедших - это невообразимая роскошь. Организаторы стараются, чтобы всегда были овощи, сливочное масло, сухари, яйца. Раз в месяц людям раздают хозяйственное мыло, медикаменты первой необходимости, зубные пасты и щетки. Сперва активисты все покупали на свои деньги. Сейчас все расходы взяли на себя предприниматели-благотворители.

Несмотря на то, что улица Лесопарковая - это практически окраина города, люди стекаются сюда с разных уголков столицы. Здесь Лесозавод и Орбита, Чов и Эжва: все те, кто ютятся в маленьких комнатах, и те, кто не имеет дома вовсе. «Нравится, что здесь с мясом», - говорит Ольга. Куски мяса — это невообразимая роскошь для малоимущих.

Главное – не еда

Бездомные и малоимущие зачастую на знают своих прав, теряются в законах и не уверены, что им положены льготы или пенсия. Проект же в том числе направлен и на то, чтобы помочь отстоять права или восстановить документы, когда, казалось, вся надежда на это потеряна. Например, Анатолию, который страдает временной потерей памяти, восстановили трудовую книжку. Благодаря этому скоро он будет получать пенсию. В благодарность он обещал первую получку отдать организаторам акции «Сытый гражданин».

В тяжелой ситуации может оказаться каждый. Миссия участников проекта - показать людям, что они не одинокиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Я отказался, тогда он сказал, мол, я сварщик, я могу проводить бесплатные работы для тебя. Многие говорят, что такие проекты, как наш, – это воспитание иждивенчества. Когда встречается с благодарностью, понимаешь, что это не так. Анатолий – пример, что не все люди сюда приходят только для того, чтобы брать, некоторые готовы отдавать из того малого, что у них есть, - отмечает Иль Костин.

«Главное - не еда. Главное – помощь по юридическим вопросам. Теперь я знаю, что я не окажусь на улице, меня никто не имеет права лишить жилья», - рассказывает Владимир, которого племянник грозится лишить крова. Его история про парадоксы жизни. Раньше он жил в Европе – в Латвии. Сейчас обитает, по его словам, в тоске и одиночестве в Сыктывкаре. Жизнь на Западе, куда он попал по распределению, обернулась для него отсутствием северного стажа, когда он вернулся в Коми. Поэтому пенсию он будет получать только со следующего года после подтверждения стажа, в том числе с помощью специальных запросов в Латвию, которые помогают делать участники проекта «Сытый гражданин».

Помогать может каждый

К гаражам приходят и кандидаты в мастера спорта, и бывшие программисты, и уборщицы, и строители. Всех их объединяют истории про боль, предательство родных и правовые передряги. Фотографироваться они крайне не любят. Ситуации у всех разные. «Если щелкнете, то мне придется сбрить бороду ну или просто замуроваться в квартире». В этом виновато нежелание, чтобы знакомые увидели их в неприглядном свете, или отсутствие взаимопонимания с сотрудниками правоохранительных органов.

У каждого из пришедших к гаражам - своя история про боль, предательство и отчаяниеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Люди, которые сюда приходят, как правило, тотально одиноки. «Вот кота завел, его ведь тоже кормить надо, а пенсия — гроши». Один дедушка удивлял благообразной бородой и опрятной одеждой. Общаться он отказался. По его словам, СМИ нужно писать не про бездомных, а про загнивающую промышленность и чиновников- воров. Он очень верующий, поэтому всегда обещает молиться за организаторов точки питания.

Люди покидают точку питания с пакетами, куда набирают сухари впрокФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Между тем, спустя полчаса общения за едой и чаем, люди понемногу расходятся. Они покидают точку питания с пакетами, куда кладут еду впрок. Через неделю они придут снова, потому что знают точно — в субботу, в 15:00, около гаражей всегда есть горячая еда. Это пока неизменно.

Бесплатный обед

За горячими обедами к гаражам приходят и кандидаты в мастера спорта, и программисты, и уборщицы, и строители. Всех их объединяет слово «бывшие», истории про боль, предательство родных и правовые передряги. Все они тотально одиноки. «Кота завел, его ведь тоже кормить надо, а пенсия — гроши». Один дедушка удивлял благообразной бородой и опрятной одеждой. Общаться он отказался. По его словам, СМИ нужно писать не про бездомных, а про загнивающую промышленность и чиновников-воров. Он верующий, поэтому всегда обещает молиться за организаторов точки питания.

«Люди сюда приходят только для того, чтобы брать, некоторые готовы отдавать из того малого, что у них есть» - уверен Илья КостинФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Между тем, спустя полчаса общения за едой и чаем, люди расходятся. Они покидают точку питания с пакетами, куда набирают сухари впрок. Через неделю они придут снова, потому что знают точно — в субботу, в 15.00, около гаражей есть горячая еда. Это пока неизменно.

Подробности

Помочь проекту «Сытый гражданин» можно любыми способами. Вы можете поделиться дачными заготовками, принести к зиме теплые вещи, валенки, рукавицы, внести денежное пожертвование. Звоните: 89128636666 или 89042712052. Подробнее о проекте можно узнать вот ЗДЕСЬ.