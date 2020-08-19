Хранитель муравьев: 12-летний Ярослав Кульшин из Выльгорта лечит насекомых

У Ярослава КУльшина необычное увлечение Фото: Дарья ЮДИНА

Породистым псом или кошкой сейчас мало кого удивишь: таких питомцев заводят многие семьи. А у 12-летнего школьника из Выльгорта Ярослава Кульшина дома живут… муравьи. О необычных питомцах он рассказал «КП-Коми».

Кот Орео Фото: Дарья ЮДИНА

Сладкий сироп на обед

На кухне аквариум с рыбками, на кровати спит кот Орео, под кроватью его брат Рафик, на столе у Ярослава обитают различные насекомые: муравьи, жуки-знахари, зофобасы — дома мальчик окружен живностью.

Начинал Ярослав с рыб Фото: Дарья ЮДИНА

- Изначально я увлекался рыбами. Но как-то нашел прикольную гусеницу и решил ее подержать. Вырастил до бабочки. Кормил капустой, листьями, крапивой. После выпустил. Потом увидел в интернете муравьиные фермы. Теперь одна стоит у меня на столе, — рассказывает подросток. Кормит мальчик муравьев сладким сиропом, который делает сам, и личинками.

Старший брат Ярослава также держит муравьев. Это его ферма Фото: Дарья ЮДИНА

Первое время муравьиные королевы живут в «инкубаторах». Ярослав проверяет их раз в четыре дня, потом чаще. В это время ухаживать за муравьями непросто: во время кормежки они могут сбежать. После того, как королева обзаведется в инкубаторе свитой, Ярослав запускает муравьев на ферму и прячет ее от света, чтобы муравьям было легче обжиться на новом месте.

В другом контейнере у Ярослава живут зоофобасы и жуки-знахари. Внутри контейнер выстлан ватой и бинтами, там лежат искусственные жуки и мини-растения. Знахари заполонили собой контейнер: куда ни брось взгляд везде скопления этих насекомых. Они с удовольствием поедают яблоки, шкурки от банана, яйца. Как-то даже шоколад и вареные лисички съели за милую душу. От более крупных зоофобасов знахари не удирают, соседи даже вроде сдружились.

Дома у школьника - целая колония жучков-знахарей Фото: Дарья ЮДИНА

Еще в одном контейнере у Ярослава обитает паук-сенокосец, а на подоконнике стоит трехлитровая банка с крышкой — «вечный террариум». Внутри также живут насекомые, а еще улитки. Там же проросло несколько растений.

Школьник-Айболит

Ярослав не только содержит насекомых, но и лечит их. Например, он поставил на лапки шмеля и паука-сенокосца:

- Я опускал их воду, чтобы отмыть от клещей. Резко менял температуру, чтобы клещи умерли или ушли. Чистил, кормил «пациентов». Потом выпускал на волю.

Зофобас Фото: Дарья ЮДИНА

Ярослав находит «пациентов» и новых насекомых во время прогулок. Из основных инструментов только пинцет, из вспомогательных всё, что попадется под руку. Юный мирмикипер (дословно «хранитель муравьев») признается, что ловил новых насекомых порой и с помощью ключа.

Ярослав пополняет свою библиотеку знаний с помощью учебников, интернета и своих наблюдений. Мирмикипер ведет дневник наблюдений, где фиксирует интересные эпизоды из жизни насекомых. Например, в его дневнике есть история о том, как муравьи танцевали вокруг ягоды.

Ярослав ведет записи Фото: Дарья ЮДИНА

- Увлечение дало мне понять, что насекомые живые существа. У некоторых школьников этого понимания нет, порой они мучают их специально.

Увлечения мирмикипера

Насекомые изменили жизнь Ярослава. Мальчки признается, что без них он бы торчал в интернете целыми днями, как некоторые его сверстники. Помимо ютуб-канала и насекомых у Ярослава есть и другие хобби. Он любит лепить из пластилина жуков и роботов. Также дедушка научил Ярослава пользоваться электролобзиком: у школьника получаются неплохие ножики.

Еще одно увлечение Ярослава - лепка Фото: Дарья ЮДИНА

Но несмотря на обширный круг интересов, на первом месте у Ярослава насекомые. Они цепляют школьника своими особенностями, за ними любопытно наблюдать. К примеру, новенькая муравьиная королева по какой-то причине любит быть впереди всей свиты.

Двигает интерес Ярослава и то, что есть, куда расти, ведь мирмикиперов делят на пять категорий. Продвинутые мастера продают насекомых другим энтузиастам за неплохие деньги. В будущем Ярослав хочет стать известным специалистом.

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