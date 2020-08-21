Как выглядит автобус, который возможно заменит ПАЗики в Сыктывкаре

Автобус только с завода Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкаре медленно, но верно старые автобусы заменяют на новые. На смену устаревшим моделям приходят современные и, самое главное, доступные для всех категорий горожан. В четверг, 20 августа, на базе Сыктывкарского автопредприятия №1 прошла презентация новой модели автобуса ПАЗ Next «Доступная среда». Возможно (но пока не точно) эта марка заменит ПАЗики, которые, в частности, совсем не подходят для маломобильных людей, передвигающихся на коляске. Мы тоже посмотрели, как он устроен.

ПАЗ Next «Доступная среда» - совершенно новая модель: пока она не представлена ни в одном городе России. Участники презентации смогли прокатиться на новом автобусе по территории автопринятия и стали первыми пассажирами авто. Задняя часть довольно вместительна для человека в коляске. Есть «приоритетные» сиденья - два двухместных по левой боковине и одно одноместное по правой боковине. Запомнился и низкий уровень пола, и механическая аппарель, которая хранится в специальном бардачке под замком. Кстати, ранее подобная модель выпускалась с коротким кузовом и относилась к категории малого класса. Сейчас инженеры внесли изменения в конструкцию, удлинив задний свес. Таким образом пассажировместимость увеличилась до 70 человек.

По внешней привлекательности он не сравнится с ПАЗиками Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Участник встречи - общественник и правозащитник Илья Костин - протестировал, как будут чувствовать себя в автобусе люди, передвигающиеся на коляске. В общем и целом, он положительно оценил новую модель, но указал на два серьезных, с его точки зрения, недостатка.

Водитель должен вручную установить аппарель Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Во-первых, аппарель необходимо складывать, раскладывать и прятать ее в специальный ящик в задней части автобуса на ключ, что увеличивает затрачиваемое на маршруте время (участники встречи засекли, что процесс занимает полторы минуты - ред.). Во-вторых, заднюю часть авто необходимо оснастить складным сидением для людей с протезами. Из-за отсутствия подобного приспособления при резком торможении человек может получить весомую травму. Кроме того, человек с протезом не сможет попасть в салон, где расположены сидения, из-за отсутствия поручней, - говорит правозащитник. Представители автопредприятия сказали, что передадут замечания инженерам.

Илья Костин протестировал: могло быть и побыстрее Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока нельзя говорить утвердительно, приобретет ли автопредприятие ПАЗ Next «Доступная среда» или нет. Как уточнили в «Комиавтотрансе» подвижной состав фирмы обновляется постепенно. В 2016 и 2018 годах в Сыктывкаре поступили вместительные экологичные НефАЗы. В этих же годах обновили автобусы малого класса вместимости - закупили комфортабельные «Мерседесы».

Площадка в задней части авто довольно вместительная Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Звеном, требующим замены, остаются автобусы среднего класса вместимости. Мы планировали провести закупку 35 транспортных средств в апреле этого года. Однако ситуация с пандемией COVID19 прямым образом отразилась на нашем предприятии. От части инвестиционных проектов пришлось отказаться или уменьшить объем финансовых затрат. В частности, теперь мы ориентируемся на приобретение не более 20 единиц транспорта в ближайшее время, - сообщили в автопредприятии.

Таких автобусов в Сыктывкаре еще не было Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

КСТАТИ

Правозащитник Илья Костин еще зимой подал иск в адрес мэрии за неоснащенные для маломобильных групп населения ПАЗики по маршрутам №№6 и 20. Уточним, что низкопольные и удобные для людей на коляске НЕФАЗы курсируют далеко не по всем маршрутам. Именно поэтому активисту приходилось в 30-градусные морозы, в дождь и метель ехать домой на инвалидной коляске по проезжей части - на Ручейную не курсируют автобусы, приспособленные для людей с инвалидностью. Суд обязал мэрию сделать маршруты доступными для маломобильных групп населения.

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