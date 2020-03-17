2020-03-17T11:51:25+03:00
Общество

Сыктывкарец против мэрии. Что думают о конфликте из-за ПАЗиков чиновники

Илья Костин подал в суд на администрацию столицы Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарские автобусы не для всехСыктывкарские автобусы не для всехФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Две недели назад «Комсомолка» вместе с известным общественником Ильей Костиным, который передвигается на коляске, пыталась проникнуть в ПАЗик. Результаты эксперимента отрицательны — ни один из таких автобусов не оборудован для людей с инвалидностью. Тогда Илья Костин подал на мэрию в суд. Мы отправили в администрацию запрос по этому поводу и наконец-то получили обратную связь.

Ответ администрации гласит, что при заключении договора с перевозчиками (в частности, на маршруты №№6 и 20) мэрия ориентировалась на конкурсную документацию. Если кратко, то во время подготовки технического задания и разработки документации не было технической возможности оснастить эти маршруты автобусами, предназначенными для маломобильных групп населения. Однако мэрия говорит, что в перспективе будут думать об автобусах, оснащенных для людей с инвалидностью.

В мэрии уточнили, что если Илья Костин выиграет суд, то там рассмотрят все варианты «для принятия соответствующего решения». Кроме того, по Сыктывкару уже курсируют 64 автобуса, оборудованных для людей с инвалидностью. Сами перевозчики также планируют обновить свои автопарки для удобства маломобильных групп населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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