Маловместительный и недоступный. ПАЗики в столице Коми — только для здоровых людей?

Вот уже пять лет председатель Коми региональной правозащитной организации «Аппарель» Илья Костин шлет письма в мэрию о проблемах доступности сыктывкарских автобусов для инвалидов. Мэры сменялись, вопросы не решались. «КП-Коми» и Илья отправились инспектировать ПАЗики.

Отрезаны от города

Илья Костин живет на улице Ручейной и передвигается на инвалидной коляске. Правда, добраться до центра города он не может — ПАЗики, которые там курсируют, не оборудованы для маломобильных групп населения.

— Есть постановление мэрии о создании благоприятных условий движения для маломобильных групп населения, которое было опубликовано в 2018-м году, — говорит Илья. — Тем не менее, не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, и пенсионеры не всегда могут забраться в маловместительный автобус.

Илья Костин убежден, что мэрия должна контролировать этот вопрос, так как статья Федерального закона №15-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» обязывает органы власти обеспечить беспрепятственный доступ в городской пассажирский транспорт для людей, передвигающихся на креслах-колясках.

Илья Костин ждет автобус №55. По его словам, он часто ездит пустым или полупустымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Иди, худей!

Мы отправились с Ильей инспектировать ПАЗики. Первый на очереди — микроавтобус №55, он курсирует по городу три раза в день, связывая центр и больничный городок. Машина оборудована специальными подъемниками для людей с колясками и пропагандируется как доступная для маломобильных людей. Оказалось, доступность сильно преувеличена.

Илья + коляска весят больше 70 килограммов, подъемник на такой вес не рассчитан. Во время подъема устройство зависло с Ильей в воздухе и просто перестало работать! Мы уже хотели вызвать спасателей, но, к счастью, подъемник заработал и «отпустил» Илью. Водитель, посоветовав Илье похудеть, уехал.

Успех был так близок... Но нет.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Миссия невыполнима

Кондукторы маршрутов №6 и №23 участливо смотрели на мужчину в инвалидной коляске и беспомощно разводили руками: «Мы очень хотим помочь, но не знаем как». Выходили и водители. Оценив габариты коляски, разводили руками: «Прости, брат». В ПАЗик человек с коляской забраться не может, потому что у автобуса узкий дверной проем и нет пандуса.

Кондукторы искренне хотели помочь, но габариты автобуса не позволяли это сделатьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К счастью, по городу курсируют широкопольные НЕФАЗы, водители которых знают назубок алгоритм работы с колясочниками. По словам моего попутчика, делается многое и подобные транспортные средства — большой прорыв для города. Четыре года назад о таких автобусах не приходилось и мечтать. Однако они продолжают оставаться неудобными для людей с протезами из-за неудобного расположения сидений.

В суд

В этом году Илья будет добиваться справедливости в суде, первое заседание которого назначено на 13 марта. Правозащитник не исключает, что орган правосудия может обязать мэрию переоборудовать автобусы в судебном порядке. «КП-Коми» направила запрос в городскую администрацию, но к моменту подготовки материала ответ не был получен. Мы будем сделать за развитием ситуации.

Суд по иску к мэрии состоится 13 мартаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Готовы меняться

Татьяна Королева, представитель товарищества индивидуальных перевозчиков:

— Низкопольные автобусы среднего класса стоят свыше 4 млн рублей, это неподъемная сумма для предпринимателей. На последнем совещании в мэрии я попросила внести участников товарищества в региональную программу развития улично-дорожной сети и в программу софинансирования лизинговых платежей. Предприятие готово приобрести подобные автобусы, но нужна весомая поддержка государства. Пассажиропоток на наших маршрутах не дает такую выручку.

Пассажиры тоже пытались помочь ИльеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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