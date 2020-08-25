Коронавирус в Коми 25 августа 2020: за сутки зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Bernd Thissen / TASS

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 августа в России 4 696 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 37 новых случаев.

Фото взято с сайта стопкоронавирус. рф

Сейчас в республике 6 407 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 79 пациентов, новых случаев летального исхода за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 5 283 человека (за сутки выздоровели 40 пациентов).

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