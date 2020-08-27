«Мама, я скейтер»: как родители подростков взялись за проект скейт-парка в Эжвинском районе Сыктывкара

Визуализация проекта

В Эжвинском районе Сыктывкара возможно появится свой скейт-парк - прямо как в крупных городах России. А началась история проекта, за создание которого ратуют уже сотни детей и родителей, с желания мамы скейтбордиста Алены Ермошкиной-Лапиной сделать досуг своего ребенка безопасным.

Скейтбордистам негде оттачивать навыки ни в Эжве, ни в столице Коми. Подростков со скейтами выгоняют с площадок, где гуляют мамы с малышами и пожилые люди. Ребята вынуждены колотить самодельные рампы и кататься на задворках района. Таким образом, этот вид досуга становится по-настоящему травмоопасным. Мама одного из скейтбордистов Елена Ермошкина-Лапина узнала о проблеме сына и задавалась вопросом - а почему в Эжве, собственно, нет скейт-парка? Раз нет, то нужно строить.

- 9 августа я опубликовала пост в социальных сетях о необходимости скейт-парка в Эжвинском районе. В считанные часы запись набрала сотни просмотров. Вмиг откликнулись единомышленники. Дело пошло, - рассказывает Алена.

Откликнулись родители других скейтбордистов, а также родители самокатеров. На общем собрании решили, что можно подать заявку в программу «Формирование доступной городской среды». Суть ее в том, что горожане сами обосновывают, какие территории нуждаются в благоустройстве. Идея проходит жернова общественного и рейтингового голосования. Если эти этапы пройдены успешно, то проект включается в окончательный план благоустройства на будущий год. Сейчас проект скейт-парка проходит только этап общественного голосования.

- 23 сентября ждем ответ, будут ли реализовывать проект за счет средств бюджета или нет. Мы надеемся на лучшее, но если не получится, то не опустим руки, будем искать средства и выходить на спонсоров. Надеемся, что проект парка будет реализован. Он очень нужен Эжве, - подытожила инициатор проекта.

Если вам понравился проект, то проголосовать можно ЗДЕСЬ.

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