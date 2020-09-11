Еще один дом в Сыктывкаре подлежит расселению

В адресную программу переселения дом был включен лишь после обращения прокуратуры с иском в суд. Фото: yandex.ru/maps

Аварийным многоквартирный жилой дом по ул. Катаева, 13а г в Сыктывкаре был признан еще в 2011 году, однако из-за бездействия чиновников в адресную программу переселения был включен лишь после обращения прокуратуры с иском в суд.

После признания дома непригодным для проживания в 2011 году, чиновники про него буквально забыли, не включив ни в один из списков. В марте 2017 года жильцы добились повторного обследования дома межведомственной комиссией – и вновь с тем же вердиктом и той же реакцией мэрии.

По результатам проверки в этом году прокурор Сыктывкара направил в суд исковое заявление о признании бездействия администрации городского округа незаконным и возложении на ответчика обязанности включить многоквартирный дом в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы» с указанием срока отселения граждан до 2021 года.

Решением Сыктывкарского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает прокуратура Коми.

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