В домах Сыктывкара начали прогреваться батареи

Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 10 сентября, в части домов Сыктывкара начали подключать отопление. Пока это касается деревянного жилого фонда в пригородных поселках – Выльтыдор, Седкыркещ, Заречье, Трехозерка и в местечках Лесозавод и Дырнос. Деревянные дома хуже держат тепло, и жильцы чаще жалуются на дискомфорт в квартирах.

Школы, детсады и объекты здравоохранения Сыктывкара уже обеспечены теплом на 100 процентов - подачу возобновили с 31 августа.

Подключить теплоснабжение в остальном жилфонде планируется к понедельнику, 14 сентября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Если к этой дате в вашем доме остаются проблемы с отоплением, обращайтесь в свою управляющую компанию. Информацию о телефонах и адресах УК Сыктывкара можно найти здесь. Если управляющие жилфондом организации не решают вопрос, собственники могут обратиться в госжилинспекцию Сыктывкара по телефону: 301–242.

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