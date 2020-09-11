В Ижемском районе построили несмываемую паводками дорогу

Фото: admizhma.ru

Завершаются работы на участке автодороги «Ижма - Мохча» от щельяюрской трассы до моста на заречье и от моста до пересечения с автодорогой «Сизябск – Мохча». Самое главное достоинство новой трассы – она устойчива к паводковым водам, сообщают на сайте администрации Ижемского района.

Решение о капремонте этого отрезка, частично разрушенного талыми водами, было принято в мае прошлого года. Электронный аукцион на проведение работ в феврале 2020 года выиграл ООО «Север Строй».

«Ранней весной приступили к восстановлению разрушенных половодьем земляных насыпей вдоль асфальта. На протяжении 400 метров пологие откосы с обеих сторон укрепили бутовым камнем, зафиксировали габионами. Именно габионы сегодня считаются лучшим вариантом укрепления откосов дорожного полотна на подтапливаемых участках. Весеннее половодье подтвердило правдивость данного мнения, габионные конструкции предотвратили размытие дорожного полотна", - рассказал Семен Семяшкин, гендиректор подрядной организации.

2100 тонн бута уложено для укрепления дамбы в береговой зоне и подтопляемых участков. Произведен демонтаж старого асфальтового покрытия, отсыпка щебнем дорожного полотна, укладка нового асфальта на протяжении почти 4 км.

Фото: admizhma.ru

Проложено 3,7 километра нового асфальта. На подмываемом участке в 400 метров толщина нового асфальта составляет 11 см, остальные 3,3 км уложены четырехсантиметровым слоем асфальта. Ширина дороги доведена до сегодняшних требований ГОСТа. Сделана разметка.

Обустроено 11 съездов с асфальта. Семь на улице Паромной, и четыре в зареченские поля для удобства сенозаготовителей.

В течение сентября ожидается приезд республиканской дорожной комиссии для приемки капитального ремонта участка автомобильной дороги «Ижма - Мохча».

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