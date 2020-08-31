Ученые Коми обосновали еще одну причину, почему полигон на Шиесе строить нельзя

Фото Марии Василевич

В издательстве ФИЦ Коми НЦ УрО РАН в серии «Научные доклады» увидела свет работа коллектива авторов* о проблеме возможного строительства полигона твердых коммунальных отходов в районе станции Шиес Архангельской области. В исследовании оценены риски от размещения крупных полигонов на слабовосстанавливающихся территориях Севера России (на примере станции Шиес). Одна из авторов публикации Мария Василевич делится своими пояснениями.

- В марте 2020 года провели георадарную съемку болот вблизи станции. Мощность торфа по данным георадарного зондирования превышает 1,5-2,0 метров! Для проверки результатов съемки по профилям мы провели отбуривание кернов торфа. Установлено, что даже по окраинам болот мощность торфа составляет 1,5 и более метров. В центральной части болотных комплексов эта характеристика превышает два метра. Максимальная мощность по нашим замерам составила 2,15 метров. Таким образом, данные приборных измерений были подтверждены натурными исследованиями, - сообщает один из авторов исследования Мария Василевич.

Вещественный состав нижних торфяных слоев позволяют заключить, что болото начало образовываться в период климатического оптимума голоцена не менее 5-7 тысяч лет назад. Присутствие болот служит серьезным аргументом против строительства мусорного полигона.

- При мощности торфа более метра согласно нормативам запрещено захоронение отходов любых классов опасности, а на территории Шиеса эта характеристика значительно выше, - пишет ученый.

Территория вблизи станции Шиес также сильно обводнена, что еще более усугубилось в связи с началом строительства. Напомним, что Арбитражным судом Архангельской области строительство полигона было прекращено, а в предписании назначено провести рекультивацию территории. Однако рекультивация идет критически медленными темпами.

* ( В. В. Елсакова, М. И. Василевич, Е. В. Габовой, Н. Н. Гончаровой, Д.А. Каверина, С. К. Кочанова, С. Н. Кузина, Е. М. Лаптевой, Т. П. Митюшевой, Т. Н. Пыстиной, Н. А. Семеновой, Т. В. Тихоновной)

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