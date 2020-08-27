Дома вместо мусорного полигона. Участки земли в районе Шиеса возможно передадут под строительство жилья

Шиес - символ надежды Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На днях врио главы Архангельской области Александр Цибульский побывал на станции Шиес и констатировал, что рекультивация объекта ведется крайне медленными темпами. Чиновник также пообещал проработать с профильными ведомствами вопрос перевода земель на Шиесе под застройку индивидуальных жилых домов, пишет пресс-служба администрации региона.

Перевод земель под индивидуальное жилое строительство - один из способов защиты от возведения на ней промышленных объектов. Врио главы отметил, что готов согласовать земельный вопрос с Рослесхозом, если жители Ленского района заинтересованы в застройке.

Отметим также, что в апреле сообщалось о начале работ по рекультивации промышленного объекта. Между тем, как неоднократно отмечали активисты, работа в этом направлении фактически не ведется (рабочие занимаются так называемой рекультивацией по 15-30 минут в день).

- Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила, - приводит пресс-служба администрации Архангельской области слова Цыбульского.

В свою очередь, в «Экотехнопарке» отметили, что продолжение рекультивации затруднительно, пока представителям организации не обеспечат доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что не так с рекультивацией полигона на Шиесе? Разъясняют экологи

Экоактивисты уже обратились в интернет-приёмную Росприроднадзора с претензией (подробности).