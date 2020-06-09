Правительство Архангельской области расторгло договор с компанией, строившей полигон на Шиесе

Правительство Архангельской области на сегодняшнем заседании расторгло в одностороннем порядке соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта «Экотехнопарк «Шиес». Об этом пишет «Интерфакс».

— Предполагается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и исключить инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес» из реестра приоритетных инвестиционных проектов области, - сказал на заседании правительства министр экономического развития региона Иван Кулявцев.

Он добавил, что ведомство 3 июня исключило проект из регионального реестра инвестпроектов.

По информации пресс-службы областного правительства, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Как сообщалось, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы Коми Владимир Уйба.

Также Александр Цыбульский сообщал, что инвестор проводит рекультивацию на месте предполагаемого полигона.

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