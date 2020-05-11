Врио главы Коми: «Сама природа против строительства полигона на Шиесе»

Проект, который несет угрозу экологии, неприемлем, заявил врио главы Коми Владимир Уйба относительно мусорного полигона в Шиеса 10 мая в ходе передачи-видеоответа на вопросы жителей в на странице региона в социальной сети ВК.

- Не может быть проекта, даже очень нужного, и он не может быть оправдан, если он несет угрозу жизни человеку и экологии, — заявил Владимир Уйба.

В регионе, где главным богатством являются северные «шикарные» леса и чистейшая вода, сама природа против строительства мусорного полигона, подчеркнул Уйба.

Напомним, что впервые врио главы Коми высказался о проблеме Шиеса во время первой пресс-конференции. Тогда он решительно высказался против возведения самого большого в Европе мусорного полигона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778424" frameborder="0"></iframe> Владимир Уйба отвечает на вопросы жителей Коми 10 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экологи Коми хотят рассказать врио главы об экопроблемах, от которых гибнут люди

Совсем недавно Владимир Уйба заверил, про проект экотехнопарка «Шиес» поддерживать не будет (подробности).