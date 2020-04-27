Экологи Коми хотят рассказать врио главы об экопроблемах, от которых гибнут люди

В последний месяц с легкой подачи врио главы Коми открытые обращения чиновников и жителей Коми стали неким трендом. Не осталась в стороне и старейшая экологическая организация Комитет спасения Печоры. Экологи сообщили Владимиру Уйбе о застарелых экопроблемах в регионе, предложили сотрудничество и попросили о встрече - или в онлайн-режиме, или в оффлайн, когда пандемия сойдет на нет.

Экологическая организация обращает внимание на нефтезагрязнения, на горящие факела - обязательные спутники нефтяных вышек, которые облекают жителей сел и деревень на медленную смерть. Свалки - тоже не последняя проблема в списке. Например, на Ухтинском полигоне выявили много нарушений, но надзорные органы не спешат на них реагировать. Полигон на Шиесе - венец проблем. Экологи подчеркивают, что незаконное строительство было приостановлено не властями, а усилиями экоактивистов. Между прочим, они больше года несут на полигоне круглосуточные вахты.

- Для поиска оптимальных решений по предотвращению негативного воздействия деятельности природопользователей на окружающую среду, учёта мнения общественности при строительстве и эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие, просим вас найти возможность для встречи и обсуждения планов дальнейшего сотрудничества с представителями Комитета спасения Печоры. Такую встречу возможно организовать и провести как посредством онлайн-конференции в период пандемии COVID-19, так и очно после снятия всех карантинных мер, - говорится в открытом письме.

Кстати, недавно с открытым обращением к Владимиру Уйбе обратились охотники региона. Врио обращение посмотрел и издал указ о возвращении весенней охоты, чего так хотели жители региона. В конце прошлой недели открытое обращение выпустили работники Кочпонского ПНИ, которых обязали подписать документ о добровольном заточении в стенах учреждения, где есть пациент с COVID-19. Пока врио на это обращение не отреагировал, но Минтруд отреагировал - доплаты у работников будут.

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