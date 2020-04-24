Работницы Кочпонского ПНИ обратились к врио главы: «Какова вероятность того, что мы не заболеем COVID-19»

В Кочпонском ПНИ, где выявили случаи заражения COVID-19, ввели строгий карантин. Работницы учреждения должны на две недели в добровольно-принудительном порядке самоизолироваться в учреждении - их попросили подписать на это специальное согласие. Сотрудницы интерната подписывать документ не стали, а сняли видеообращение к врио главы Коми Владимиру Уйбе.

Участницы видеообращения - работники разных отделений ПНИ. Некоторые в масках, потому что при исполнении, ухаживают за воспитанниками в стенах закрытого учреждения. Другие - пока окружены уютными стенами дома. Всех их объединяют вопросы, на которые они пока не получили ответа. В частности, их просят подписать бумагу о согласии на добровольную изоляцию, но при этом не познакомили ни с приказами, ни с новыми условиями труда.

- Мы готовы работать, мы понимаем важность и необходимость оказания помощи получателям социальных услуг. Но нас должны ознакомить с приказом о введении карантина и вынужденной самоизоляции, ознакомить с условиями оплаты труда, и эти условия не должны нарушать наши права. Мы готовы подписать согласие на изменившиеся в связи с пандемией условия труда, но не станем подписывать заявление, согласно которому мы сами просимся на работу в двухнедельные вахты, - говорит работница учреждения Светлана П.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/775295" frameborder="0"></iframe> Видеообращение сотрудников Кочпонского ПНИ 24 апреля 2020 года.

Работницы просят врио главы проверить, законны ли действия руководства ПНИ, которое приняло решение о самоизоляции, но не проинформировало сотрудников о возможных рисках заболеть опасным вирусом. Их опасения не беспочвенны, так как многие работники входят в группу риска по возрасту.

- Мы хотим знать: на момент заступления на вахту все ли мы здоровы? Ведь нас никто и не проверял. Какова вероятность, что мы останемся здоровыми на протяжении этих двух недель? Какова вероятность того, что через две недели нас отпустят домой, а не оставят на принудительную изоляцию в связи с распространением коронавируса? - спрашивают сотрудницы интерната. Кстати, на момент написания статьи с приказом сотрудников еще не познакомили, пообещав сделать это в понедельник.

Отметим, что Владимир Уйба и сам корифей видеобращений: каждый день докладывает жителям Коми о ситуации с COVID-19 и делится последними новостями. На днях, глядя на открытость врио, охотники Коми выпустили видеообращение с просьбой вернуть весенную охоту. Самое необычное, что руководитель Коми не только внимательно посмотрел видео, но и даже созвал специальное заседание, на котором обсуждали возможность вернуть промысел охотников. Надеемся, что обращение сотрудников ПНИ тоже не останется без ответа.

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