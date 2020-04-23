2020-04-23T21:15:56+03:00
Общество

Работников интернатов Сыктывкара и Ухты под угрозой увольнения не отпускают домой из-за COVID-19

Сотрудникам ПНИ приходится подписывать добровольно-принудительное согласие о собственном заточении
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Сегодня работникам Тентюковского ДИПИ и Кочпонского ПНИ Сыктывкара, Ухтинского ПНИ под угрозой увольнения приказано остаться внутри учреждения на две недели с запретом общения с внешним миром. Об этом рассказали в открытом письме участники Инициативной группы по улучшению работы психоневрологических интернатов Республики Коми.

Простите, а как же семьи? А как же котики дома? А что делать с неполитыми цветами? При этом, подчеркивает Инициативная группа, решение о самоизоляции учреждений было принято внезапно - людей просто поставили перед фактом и попросили их написать согласие на самоизоляцию. По словам источника "КП", сотрудники ПНИ остались сегодня ночевать... на работе. При этом с приказом их ознакомят только завтра.

"Письма счастья" получили сегодня сотрудники Кочпонского ПНИ

"Письма счастья" получили сегодня сотрудники Кочпонского ПНИ

При этом напрашивается главный вопрос: как же личное здоровье сотрудников интерната, которые должны самоизолироваться внутри учреждений на две недели? Ведь по информации общественников, уже четыре случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в двух интернатах - Кочпонском и Тентюковском. К распространению заболевания могла привести халатность руководства.

К опасности вируса прибавилось и другая опасность - ограничение прав работников. Правозащитники Коми написали уже второе открытое письмо на имя врио главы Коми, в котором просят проверить республиканские ПНИ. Именно поэтому гражданские активисты требуют серьезной проверки в учреждениях, которые по своей специфике считаются одними из самых закрытых в Коми.

- Например, в Кочпонском ПНИ, работникам предложено подписать согласие на работу, по содержанию более напоминающее просьбу работников оставить их в интернате.

«В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в РК прошу разрешить мне нахождение в условиях самоизоляции по месту нахождения работодателя».

- Такую циничную формулировку можно объяснить только попыткой руководства снять с себя всякую ответственность за здоровье и жизнь работников, - отмечается в открытом письме общественников.

Ухтинские работники ПНИ тоже не смогли сегодня попасть домой к своей семье.

Ухтинские работники ПНИ тоже не смогли сегодня попасть домой к своей семье.

Общественники не в первый раз просят компетентные органы оценить действия руководства учреждения. В частности, обращают внимание на факт возврата в ПНИ из Республиканской больницы воспитанницы, которая предположительно на тот момент уже имела диагноз COVID-19.

- Девушка была помещена в изолятор, однако работникам не сообщили об угрозе и не обеспечили их соответствующими мерами защиты. Сотрудники свободно перемещались между отделениями интерната на протяжении 12 дней. И на сегодняшний день уже трое проживающих (из разных отделений) имеют подтвержденный диагноз COVID-19, - сообщают активисты.

Общественники настаивают на тщательной проверке проверку ситуации, познакомить их с программой защиты сотрудников ПНИ, а также предоставить информацию о наличии средств защиты в учреждении. Мы будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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