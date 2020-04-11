2020-04-11T15:10:44+03:00
Общество

Правозащитники призвали купировать возможные очаги заражения коронавирусом в интернатах Коми

Из учреждений в последнее время поступает тревожная информация
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из сообщества «Общественная приемная по мониторингу ПНИ»Фото из сообщества «Общественная приемная по мониторингу ПНИ»
Изменить размер текста:

Правозащитники Коми написали открытое письмо на имя врио главы и нового министра здравоохранения региона. Активисты просят чиновников проверить интернаты и санатории, откуда в последнее время поступает тревожная информация о коронавирусе. Общественники уточнили также, что в силу закрытости учреждений, они не имеют возможности окончательно ее подтвердить.

Инициативная группа по улучшению работы психоневрологических интернатов Коми отправила в интернет-приемную главы письмо о положении ПНИ в период буйства коронавирусной инфекции. Активисты исследовали обращения работников интернатов и сделали выводы, не внушающие оптимизма. В частности, они говорят о воспитаннице Кочпонского интерната с COVID-19, которая ныне госпитализирована в КРБ.

- Девушка была помещена в изолятор, однако, работникам не сообщили об угрозе и не обеспечили их соответствующими мерами защиты. Сотрудники интерната свободно перемещались между отделениями интерната на протяжении двенадцати дней. При этом большая часть младшего медицинского персонала отделения относятся к группе риска по возрасту, - пишут правозащитники.

Активисты обратили внимание также, что санаторий в Максаковке не подходит для целей обсерватора (ныне там под наблюдением лежат экс-пациентки печально известной Эжвинской больницы). Дело в том, что из-за специфики помещений (обои, шторы, мягкая мебель) там нельзя должным образом провести санитарную обработку. Не обошли вниманием и Тентюковский дом-интернат для престарелых, где, по информации активистов, находится бывший пациент КРБ (там выявили случаи COVID-19)

- Мы просим вас провести проверку по предоставленной информации и принять исчерпывающие меры по защите здоровья уже заболевших людей, по купированию очагов заражения, которыми, очевидно, станут Кочпонский ПНИ и оздоровительный центр «Максаковка» и, предположительно, может стать Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Мы просим вас незамедлительно обеспечить средствами защиты все закрытые учреждения республики, - просят представители инициативной группы.

Правозащитники отметили, что в нынешних реалиях официальная информация о состоянии по коронавирусу приходит с опозданием. Это становится широким полем для распространения домыслов и слухов. Они отмечают, что своевременные официальные сводки по COVID-19 способны снизить темпы и рост заражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми впервые за долгое время не зафиксировали новых случаев коронавируса за сутки

Однако вчера список инфицированных пополнился сразу на 58 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам
У ухтинки украли с карты 48 тысяч рублей
На выезде из Ухты появятся посты ДПС и полиции
Для сыктывкарских волонтеров ввели бесплатный проезд в автобусах
В Коми подписан указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Сыктывкаре стартовал конкурс детского рисунка
В Коми закрыли еще шесть ледовых переправ
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми приостановлены проверки бизнеса
Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
В Сыктывкаре ездят по поддельным документам
В Сыктывкаре сгорел дом
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека