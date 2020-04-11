Правозащитники призвали купировать возможные очаги заражения коронавирусом в интернатах Коми

Правозащитники Коми написали открытое письмо на имя врио главы и нового министра здравоохранения региона. Активисты просят чиновников проверить интернаты и санатории, откуда в последнее время поступает тревожная информация о коронавирусе. Общественники уточнили также, что в силу закрытости учреждений, они не имеют возможности окончательно ее подтвердить.

Инициативная группа по улучшению работы психоневрологических интернатов Коми отправила в интернет-приемную главы письмо о положении ПНИ в период буйства коронавирусной инфекции. Активисты исследовали обращения работников интернатов и сделали выводы, не внушающие оптимизма. В частности, они говорят о воспитаннице Кочпонского интерната с COVID-19, которая ныне госпитализирована в КРБ.

- Девушка была помещена в изолятор, однако, работникам не сообщили об угрозе и не обеспечили их соответствующими мерами защиты. Сотрудники интерната свободно перемещались между отделениями интерната на протяжении двенадцати дней. При этом большая часть младшего медицинского персонала отделения относятся к группе риска по возрасту, - пишут правозащитники.

Активисты обратили внимание также, что санаторий в Максаковке не подходит для целей обсерватора (ныне там под наблюдением лежат экс-пациентки печально известной Эжвинской больницы). Дело в том, что из-за специфики помещений (обои, шторы, мягкая мебель) там нельзя должным образом провести санитарную обработку. Не обошли вниманием и Тентюковский дом-интернат для престарелых, где, по информации активистов, находится бывший пациент КРБ (там выявили случаи COVID-19)

- Мы просим вас провести проверку по предоставленной информации и принять исчерпывающие меры по защите здоровья уже заболевших людей, по купированию очагов заражения, которыми, очевидно, станут Кочпонский ПНИ и оздоровительный центр «Максаковка» и, предположительно, может стать Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Мы просим вас незамедлительно обеспечить средствами защиты все закрытые учреждения республики, - просят представители инициативной группы.

Правозащитники отметили, что в нынешних реалиях официальная информация о состоянии по коронавирусу приходит с опозданием. Это становится широким полем для распространения домыслов и слухов. Они отмечают, что своевременные официальные сводки по COVID-19 способны снизить темпы и рост заражения.

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