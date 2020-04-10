В Сыктывкаре коронавирус заподозрили у воспитанницы психоневрологического интерната

У воспитанницы Кочпонского психоневрологического интерната в Сыктывкаре заподозрили коронавирус. Поздним вечером 8 апреля ее госпитализировали из ПНИ в инфекционное отделение КРБ.

Информацию о подозрении на коронаврус подтвердили сотрудники Кочпонского ПНИ, пишет «7x7 Коми». Также опровергать информацию не стали в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми, которое курирует психоневрологический интернат. «Подтвердить факт, что был выявлен случай, можно», - пояснили в пресс-службе ведомства. Правда, пояснить ситуацию подробнее не смогли, предложив отправить запрос, что мы и сделали.

Одна из воспитаниц Кочпонского ПНИ рассказала «КП-Коми», что госпитализированная с подозрением девушка в конце марта лежала в Коми республиканской больнице. Там, как известно, были выявлены заболевшие COVID-19.

- 8 апреля поздно вечером ее отправили в больницу. Почему, нам не сказали. В марте она две недели лежала в КРБ, затем две недели она находилась в изолированном боксе ПНИ, к ней подходили только медики и санитарки, - поделилась девушка на условиях анонимности.

Напомним, что по ситуации на 10 апреля в Коми был лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди этого числа 58 нововыявленных случаев. Чтобы инфекция не получила шансов на распространение, дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома.