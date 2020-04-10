Пасха в Сыктывкаре в коронавирус: как пройдет и кто может посещать

19 апреля православные Коми будут отмечать Пасху. Как будут проходить службы в непростых условиях пандемии, когда из дома без крайней надобности выходить не рекомендуется? Об особенностях главного православного праздника в пору буйства коронавирусной инфекции «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп.

- Вероятнее всего попадут в храм только те, кто имеет возможность передвигаться по городу, имеют пропуска. Также мы по-прежнему рекомендуем людям пожилого возраста и родителям с детьми воздержаться от посещения храма, - говорит отец Филипп.

Епархия настоятельно просит тех, кто находится под наблюдением медиков по коронавирусу, не приходить на богослужение. Да, за нарушение карантина положено административное правонарушение, но не всех останавливают запреты. Между тем, их посещение ставит под угрозу здоровье православных.

- Старается всеми силами, чтобы не омрачить праздник. Не хочется, чтобы Пасха стала символом страха или паники. Должна быть радость. которая позволить победить болезнь, а духовный подъем поможет людям преодолеть инфекцию, - говорит Филипп.

Священник добавил, что во всех храмах Коми усилены меры защиты от коронавируса. Сведения о работе приходов в эту тяжелую пору и состоянии здоровья священников поступают в специальный штаб, который организовали при сыктывкарской епархии. Вся работа строго регламентирована указами Московской епархии. Ниже мы приводим основные нововведения, которые вводятся в пасхальные службы, чтобы предотврарить распространение коронавируса.

Как будет проходить Пасха в Коми: основные рекомендации

- Пасхальное богослужение можно посмотреть не выходя из дома. Онлайн-трансляция будет доступна на телеканале «Юрган».

- Будет организовано патрулирование казачества, МВД и социальных волонтеров в приходах во время пасхальных богослужений в храмах Коми. Они буду следить за порядком и соблюдением социальной дистанции между прихожанами.

- Регламентирован порядок крестного хода: молящиеся, священнослужители идут на определенном расстоянии друг от друга (1-1,5 метра).

- Людям на пасхальных богослужениях рекомендовано находится на расстоянии 1-1,5 метров друг от друга. Если будет такая возможность, то на полу храмов сделают разметку. Это регламентировано указом архиепископа.

- Прихожанам рекомендуют соблюдать масочный режим. «Мы не возражаем, и приветствуем, если люди будут находится в храме с индивидуальными средствами защиты», - говорит архимандрит Филипп.

- Освящение пасох и куличей начинается с субботы после утренней службы. Согласно указу архиепископа освящение будет проходить на улице в специально отведенных местах, они будут расставлены друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Это сделано для того, чтобы минимизировать количество контактов.

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