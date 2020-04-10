Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса: рекомендации сыктывкарского священника

Уже через два дня православные будут отмечать один из двунадесятых христианских праздников - Вход Господень в Иерусалим, который чаще называют Вербным Воскресеньем. В докоронавирусные времена веточки вербы - главный символ праздника - можно было купить на любом углу и осветить в ближайшем храме. В этом году незыблемые привычки исправил режим самоизоляции. Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса, не выходя из дома?

В этом году с приобретением вербы - загвоздка. Из-за режима самоизоляции и торговцы главного символа праздника сидят дома. Недавно появилась информация, что пучок вербы можно купить в магазинах крупных продуктовых сетей. Правда, будет ли подобное организовано в Коми, пока неизвестно. Счастливые же обладатели символа праздника продолжают теряться в догадках: как освятить вербу, если выходить из дома нельзя. Пресс-секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп пояснил «КП-Коми», что вне всяких сомнений веточки можно освятить дома.

- Если вы не можете прийти в храм, то, конечно, можно с молитвой окропить вербочку святой водой, чтобы она была символом радости, которую несет праздник Вербного Воскресенья, - отметил архимандрит Филипп.

Кроме того, освящение верб в это воскресенье организуют на улице у храмов республики, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Но епархия по-прежнему просит воздержаться от посещения храмов пожилых людей, а также тех, кто находится под наблюдением медиков.

- Я замечаю, что у нас дисциплинированные прихожане. На службы сейчас очень мало людей приходит, до десяти человек. Люди стоят в масках, надевают перчатки. Священнослужители не менее ответственны: для них важно, чтобы люди, придя в храм, чувствовали защиту. Если будем бдительными, если будем осторожными и будем молится, то, конечно, предотвратим распространение инфекции, - подытожил отец Филипп. Мы присоединяемся к словам батюшки. Дорогие читатели, по возможности, пожалуйста, сидите дома, берегите себя и своих близких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Архиепископ Питирим попросил помогать храмам пожертвованиями во время пандемии коронавируса

Он просит прихожан поддержать церкви в тяжелую эпоху (подробности).