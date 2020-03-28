«Пожилые люди могут священника пригласить на дом»: как работают религиозные организации в Коми

В Коми с 28 марта на неделю закроют непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения, будут открыты только продовольственные магазины и аптеки. Указ не коснется и религиозных организаций, о чем порталу «КП-Коми» рассказал секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии архимандрит Филипп.

- В указе не сказано про религиозные организации. Указаний из Патриархии о закрытии храмов тоже не было. Мы продолжаем молится. Каждый день в храмах Коми служатся молебны о прекращении эпидемии. Но мы призываем, чтобы пожилые люди ограничили контакты, не выходили из дома. Если они нуждаются в духовном попечении, то могут священника пригласить на дом, - рассказал архимандрит.

Кстати, людей на службы сейчас приходит много меньше. «В среднем, до 30 человек», - отметил отец Филипп. Также в храмах и соборах Коми уже давно усилены средства эпидемиологической предосторожности согласно инструкции Роспотребнадзора (обработка икон дезинфицирующими средствами, одноразовая посуда).

- Уповаем, что к Пасхе все прекратится. Давайте вместе будем молится, чтобы Господь все управил, - подытожил отец Филипп. Кстати, неделю назад РПЦ опубликовало текст молитвы против коронавируса, ее можно прочитать вот здесь.

Напомним, что в России стартует выходная неделя, которая призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Жителей Коми настоятельно просят сидеть дома, выходить на улицу только по крайней надобности (в магазин, в аптеку), избегать мест скопления людей, чаще мыть руки, обрабатывать поверхности антисептиком и, конечно же, не паниковать. Эти меры позволят сдержать взрывное распространение инфекции. Кстати, вот тут обращение главы Коми по этому поводу.

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