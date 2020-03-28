Гапликов: статистика по коронавирусу будет только расти

Глава Коми Сергей Гапликов обратился к жителям республики в связи с дополнительными мерами по противодействию коронавирусу. Соответствующее видео появилось в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте».

Гапликов напомнил, что подписал указ о введении в Коми режима повышенной готовности, чтобы противостоять распространению коронавируса. Он отметил ,что в республике работает оперативный штаб, мобилизована система здравоохранения, а также все органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/769262" frameborder="0"></iframe> Обращение главы Коми.

– На территории республики отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Все школы, учреждения допобразования, среднего профессионального и высшего образования переведены на режим дистанционного обучения. Детские сады со следующей недели смогут посещать только те дети, у которых оба родителя будут работать в период с 30 марта по 3 апреля, объявленные президентом России нерабочими днями. Для этого в садиках будут организованы дежурные группы, – рассказал Гапликов.

Глава Коми добавил, что на всех предприятиях, общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры приняли дополнительные профилактические меры. В учреждениях ввели режим повышенной дезинфекции и ежедневного осмотра сотрудников.

Гапликов напомнил, что с 28 марта и до 5 апреля включительно будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, торговых объектов, салонов красоты и ряда других заведений.

– Сосногорская швейная фабрика начала шить защитные маски и костюмы для сотрудников служб и ведомств, которые работают что называется «на передовой». Воркутинская швейная фабрика приступила к производству защитных многоразовых масок. Нам удалось в разы увеличить мощности по диагностированию коронавируса, и теперь мы оперативно проверяем всех, кто находится в зоне риска, – подчеркнул глава республики.

Гапликов также рассказал, что в Коми, к счастью, никто не умер от коронавируса, а одного человека даже выписали. Сейчас в регионе двое больных, еще 1179 человек под медицинским наблюдением.

– К сожалению, эти цифры показывают, что беда уже пришла в наш дом. Более того, буду предельно откровенен с вами – в ближайшее время статистика по коронавирусу будет, к сожалению, расти. И это факт! Поэтому мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить себя, наших родных и близких, – заявил Гапликов.