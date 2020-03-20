Молитва и дезинфекция: как в храмах Коми противостоят коронавирусу

Уже почти неделю Коми находится в режиме повышенной готовности. Перемены коснулись совершенно всех, в том числе церковную сферу. Секретарь Сыктывкарской и Воркутинской епархии архимандрит Филипп рассказал «КП-Коми», как в церквях Коми защищают людей от распространения инфекции.

По словам духовного лица, наипервейшее дело — молитва. В храмах молятся о прекращении эпидемии (есть специальная молитва, которая читается во время мора).

- Прихожанам предлагается читать эти молитвы дома, им дают тексты. Именно после молитв, как правило, прекращались массовые эпидемии и моры, которые часто бывали в России, - рассказал архимандрит.

Также в церкви молятся за болящих, за врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, за родственников тех, у кого вирус унес родных и близких, а также о выздоровлении тех, кто заболел. По словам архимандрита, на службы в храмы сейчас ходит меньше людей. Однако тех, кто приходит в церковь просто поставить свечку или оставить записку о здравии, стало намного больше.

Ну и, конечно, как и везде в храмах усилены меры профилактической безопасности. В приходах и в обычные дни часто проводят влажную уборку, протирают святыни и иконы дезинфицирующими средствами, а сейчас стали это делать еще чаще — как минимум раз в два часа. Церковным служителям наказали неукоснительно соблюдать правила личной гигиены — чаще мыть руки и при большом скоплении людей надевать маски.

- Конечно, это испытание для всех нас. Но оно сделает нас сильными, стойкими, крепкими и еще более внимательными друг к другу, - отметил священник.

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Часы будут установлены уже через две недели (подробности).