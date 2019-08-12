В Сыктывкаре владыка Питирим спроектировал куранты для звонницы Свято-Стефановского собора
В течение двух недель на звоннице Свято-Стефановского собора появятся куранты. Об этом сообщает аккаунт "Komi news" в соцсети "Инстаграм".
Автором проекта выступил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Работая над чертежами и планами, владыка изучил архивные фотографии колокольни, взорванной после революции. Глава церкви заявил "КП в Коми", что в основу проекта заложил принцип историчности.
Кураны сделаны из анодированного железа жестянщиком из Перми. Часовой механизм заказывался в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU