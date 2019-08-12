2019-08-12T10:04:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре владыка Питирим спроектировал куранты для звонницы Свято-Стефановского собора

Часы будут установлены уже через две недели
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.instagram.comФото: www.instagram.comФото: соцсети
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В течение двух недель на звоннице Свято-Стефановского собора появятся куранты. Об этом сообщает аккаунт "Komi news" в соцсети "Инстаграм".

Автором проекта выступил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Работая над чертежами и планами, владыка изучил архивные фотографии колокольни, взорванной после революции. Глава церкви заявил "КП в Коми", что в основу проекта заложил принцип историчности.

Кураны сделаны из анодированного железа жестянщиком из Перми. Часовой механизм заказывался в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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