Пятиглавый недострой: мы прошлись по стройке сыктывкарской звонницы Свято-Стефановского собора
Свято-Стефановский собор уже давно считается одной из главных достопримечательностей столицы Коми. Его золотой купол хорошо виден из разных частей города, а по воскресеньям колокольный звон пробуждает местных жителей ото сна. Однако на территории величавого собора в 2016 году появился долгострой. Здесь начали возводить звонницу, которую не могут закончить до сих пор.
«Комсомолка» прогулялась с фотоаппаратом по недостроенному зданию и узнала, когда же завершатся строительные работы. Компанию нам составил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
- По задумке звук колоколов будет идти на реку и отражаться по воде, - объяснил владыка.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
Великие планы
В 1996 году в Сыктывкаре начали возводить Стефановский собор. Планировалось, что в будущем в столице Коми появится целый соборный комплекс, в том числе и звонница.
В 2001 году стройка завершилась. Собор освятили и к нему потянулись прихожане, однако постоянной звонницы там так и не появилось. У главных ворот поставили временную колокольню, которая стоит там до сих пор. Однако в 2015 году церковь вернулась к первоначальной идее.
Для дозаказа колоколов требуется еще 2,9 миллиона рублей: двухтонного, однотонного и нескольких среднихФото: Ольга СОЛОВЕЙ
- По всей республике есть звонницы при храмах, а у нас храм без звонницы, - с сожалением замечает архиепископ Питирим, окидывая взглядом территорию собора. - Юрий Спиридонов временно установил конструкцию, которую не назовешь ни звонницей, ни колокольней. Мы решили исправить эту оплошность.
Земельный вопрос
Проект был разработан три года назад, но строить звонницу начали только в 2017. Начало стройки затянулось, так как Свято-Стефановский собор считался бесхозным – он не принадлежала ни мэрии, ни сыктывкарской епархии.
- Нам надо было через суд определить, кому он принадлежит. В итоге вынесли решение в пользу епархии, - отметил Питирим. - После этого мы оформили землю.
- По всей республике есть звонницы при храмах, а у нас храм без звонницы, - с сожалением замечает архиепископ Питирим.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
Строить начали на деньги кафедрального собора, однако позже священнослужители поняли, что в одиночку им такой проект не потянуть. С того времени духовенство, и лично архиепископ Питирим, начали активно распространять информацию о помощи в строительстве звонницы. В итоге на призыв откликнулись как крупные компании, которые архиепископ пожелал не называть, так и простые прихожане.
- Анонимная организация убрала нам кабель, это стоило 700 тысяч рублей, другая компания бесплатно вырыла котлован. Но мы не пренебрегаем и помощью простых верующих. Например, пенсионеры перечисляют мне деньги через Интернет, кто сколько может. Это важно – это неравнодушие. Мы молимся за этих людей и пишем их имена на кирпичах, из которых и будет построена звонница.
Когда вся республике будет праздновать 100-летие, колокола на нашей будущей звоннице будут бить 100, - смотрит с надеждой в будущее Питирим.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
В перспективе
Сейчас построены лишь два из трех запланированных этажей. В высоту строение будет достигать 30 метров. На третьем этаже будет расположена сама звонница с 20 колоколами: тремя большими, один из которых перенесут с временной колокольни, несколькими средними и маленькими. Планируется, что звонница будет оборудована электронным управлением и настроена по нотному ряду. На втором этаже разместят воскресную школу, на первом концертный зал на 130 мест. В здании также будет подвал и лифт для людей с ограниченными возможностями.
- По задумке звук колоколов будет идти на реку и отражаться по воде, - объяснил владыка. - Кровля будет увенчана 10-ю апсидама(полукруглый алтарный выступ), на которых будут изображены иконы с живописными сюжетами из Евангелия и Библии. Также у звонницы будут пять золотых куполов. Но они очень дорогие и обойдутся примерно в 2,5 миллиона.
«Мы молимся за жертвователей и пишем их имена на кирпичах», - рассказывает архиепископ.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
Для дозаказа колоколов требуется еще 2,9 миллиона рублей: двухтонного, однотонного и нескольких средних. 8 маленьких колоколов уже есть на временной колокольне, еще семь ждут своего часа в доме архиепископа. Деньги – 800 тысяч рублей – также нужны на выплату долгов по зарплате рабочим и на бетон.
Епархия планирует закончить строительство к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году.
- Когда вся республике будет праздновать эту дату, колокола на нашей будущей звоннице будут бить 100, - смотрит с надеждой в будущее Питирим.
На территории величавого собора в 2016 году появился долгостройФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Вынужденные меры
Для того, чтобы строительство звонницы не останавливалось, архиепископ Питирим решил пойти на крайние меры. В начале июня он получил звание «Почетный гражданин города». «Бонусом» к этому статусу стала ежемесячная выплата в размере 7 тысяч рублей. Все до последней копейки владыка намерен перечислять на строительство звонницы. Также архиепископ Питирим принял непростое решение о продаже пони и павлинов, которые принадлежат епархии и живут на территории собора. За пони по кличке Сантик предлагают 78 тысяч рублей, за двух павлинов-самок – по 10 тысяч.
Благотворители "вписали" свои имена в историю звонницыФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Таймлиния
2014 – разработан проект
2015 год – освещение места для строительства
2016, август – вырыт котлован
2017, май – временная приостановка строительства из-за нехватки финансирования
2017, октябрь – заложен первый кирпич
2018, июль – построены два этажа, подвал
2021 – окончание строительства