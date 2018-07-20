Пятиглавый недострой: мы прошлись по стройке сыктывкарской звонницы Свято-Стефановского собора

20 Июль 14:20 2018-07-20T16:02:10+03:00

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Свято-Стефановский собор уже давно считается одной из главных достопримечательностей столицы Коми. Его золотой купол хорошо виден из разных частей города, а по воскресеньям колокольный звон пробуждает местных жителей ото сна. Однако на территории величавого собора в 2016 году появился долгострой. Здесь начали возводить звонницу, которую не могут закончить до сих пор.

«Комсомолка» прогулялась с фотоаппаратом по недостроенному зданию и узнала, когда же завершатся строительные работы. Компанию нам составил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

- По задумке звук колоколов будет идти на реку и отражаться по воде, - объяснил владыка.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Великие планы

В 1996 году в Сыктывкаре начали возводить Стефановский собор. Планировалось, что в будущем в столице Коми появится целый соборный комплекс, в том числе и звонница.

В 2001 году стройка завершилась. Собор освятили и к нему потянулись прихожане, однако постоянной звонницы там так и не появилось. У главных ворот поставили временную колокольню, которая стоит там до сих пор. Однако в 2015 году церковь вернулась к первоначальной идее.

Для дозаказа колоколов требуется еще 2,9 миллиона рублей: двухтонного, однотонного и нескольких среднихФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- По всей республике есть звонницы при храмах, а у нас храм без звонницы, - с сожалением замечает архиепископ Питирим, окидывая взглядом территорию собора. - Юрий Спиридонов временно установил конструкцию, которую не назовешь ни звонницей, ни колокольней. Мы решили исправить эту оплошность.

Земельный вопрос

Проект был разработан три года назад, но строить звонницу начали только в 2017. Начало стройки затянулось, так как Свято-Стефановский собор считался бесхозным – он не принадлежала ни мэрии, ни сыктывкарской епархии.

- Нам надо было через суд определить, кому он принадлежит. В итоге вынесли решение в пользу епархии, - отметил Питирим. - После этого мы оформили землю.

- По всей республике есть звонницы при храмах, а у нас храм без звонницы, - с сожалением замечает архиепископ Питирим.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Строить начали на деньги кафедрального собора, однако позже священнослужители поняли, что в одиночку им такой проект не потянуть. С того времени духовенство, и лично архиепископ Питирим, начали активно распространять информацию о помощи в строительстве звонницы. В итоге на призыв откликнулись как крупные компании, которые архиепископ пожелал не называть, так и простые прихожане.

- Анонимная организация убрала нам кабель, это стоило 700 тысяч рублей, другая компания бесплатно вырыла котлован. Но мы не пренебрегаем и помощью простых верующих. Например, пенсионеры перечисляют мне деньги через Интернет, кто сколько может. Это важно – это неравнодушие. Мы молимся за этих людей и пишем их имена на кирпичах, из которых и будет построена звонница.

Когда вся республике будет праздновать 100-летие, колокола на нашей будущей звоннице будут бить 100, - смотрит с надеждой в будущее Питирим.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В перспективе

Сейчас построены лишь два из трех запланированных этажей. В высоту строение будет достигать 30 метров. На третьем этаже будет расположена сама звонница с 20 колоколами: тремя большими, один из которых перенесут с временной колокольни, несколькими средними и маленькими. Планируется, что звонница будет оборудована электронным управлением и настроена по нотному ряду. На втором этаже разместят воскресную школу, на первом концертный зал на 130 мест. В здании также будет подвал и лифт для людей с ограниченными возможностями.

- По задумке звук колоколов будет идти на реку и отражаться по воде, - объяснил владыка. - Кровля будет увенчана 10-ю апсидама(полукруглый алтарный выступ), на которых будут изображены иконы с живописными сюжетами из Евангелия и Библии. Также у звонницы будут пять золотых куполов. Но они очень дорогие и обойдутся примерно в 2,5 миллиона.

«Мы молимся за жертвователей и пишем их имена на кирпичах», - рассказывает архиепископ.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Для дозаказа колоколов требуется еще 2,9 миллиона рублей: двухтонного, однотонного и нескольких средних. 8 маленьких колоколов уже есть на временной колокольне, еще семь ждут своего часа в доме архиепископа. Деньги – 800 тысяч рублей – также нужны на выплату долгов по зарплате рабочим и на бетон.

Епархия планирует закончить строительство к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году.

- Когда вся республике будет праздновать эту дату, колокола на нашей будущей звоннице будут бить 100, - смотрит с надеждой в будущее Питирим.

На территории величавого собора в 2016 году появился долгостройФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Вынужденные меры

Для того, чтобы строительство звонницы не останавливалось, архиепископ Питирим решил пойти на крайние меры. В начале июня он получил звание «Почетный гражданин города». «Бонусом» к этому статусу стала ежемесячная выплата в размере 7 тысяч рублей. Все до последней копейки владыка намерен перечислять на строительство звонницы. Также архиепископ Питирим принял непростое решение о продаже пони и павлинов, которые принадлежат епархии и живут на территории собора. За пони по кличке Сантик предлагают 78 тысяч рублей, за двух павлинов-самок – по 10 тысяч.

Благотворители "вписали" свои имена в историю звонницыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Таймлиния

2014 – разработан проект

2015 год – освещение места для строительства

2016, август – вырыт котлован

2017, май – временная приостановка строительства из-за нехватки финансирования

2017, октябрь – заложен первый кирпич

2018, июль – построены два этажа, подвал

2021 – окончание строительства