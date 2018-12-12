2018-12-12T13:42:29+03:00
Общество

Звонница в Сыктывкаре получила первый именной колокол

Благотворительный взнос в размере 75 тысяч внесла депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева
Ольга СОЛОВЕЙ
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Звонница Свято-Стефановского собора начинает приобретать именные колоколаЗвонница Свято-Стефановского собора начинает приобретать именные колоколаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сыктывкарская епархия продолжает принимать благотворительные взносы на строительство звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора. Напомним, проект запущен в 2016 году. Планируемая дата окончания - 2020 год.

В феврале этого года стало известно, что депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева планирует в качестве благотворительности внести 75 тысяч рублей на строительство звонницы. Деньги предназначались на ковку 132-килограмового колокола, который бы занял свое место среди остальных 11-ти литых красавцев. При этом именно этот колокол назвали бы в честь покойного супруга депутата оперного певца Алексея Моисеенко.

Как рассказал архиепископ Питирим, сейчас деньги, собранные не без помощи друзей и поклонников таланта артиста, поступили на счет сыктывкарской епархии. На изделии будет изображена икона Алексея человека Божьего.

- Мне нравится идея, что над Сыктывкаром будет звучать постоянный колокольный звон, - считает Валентина Жиделева. - И вдвойне приятно знать, что там будет колокол в честь моего супруга.

Все, кто хочет внести пожертвования на строительство звонницы, могут перечислить деньги на карту Сбербанка № 4276280012294275 с пометкой: "благотворительная помощь".

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