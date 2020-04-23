2020-04-23T17:42:23+03:00
Общество

В правительстве Коми думают о возвращении весенней охоты

Видеообращение промысловиков, возможно, изменит решение по этому острому вопросу
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Охотники в радостном предвкушенииОхотники в радостном предвкушенииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Врио главы Коми посмотрел видеообращение охотников Коми, которые просят руководителя региона вернуть весеннюю охоту. Видеоролик Владимир Уйба охарактеризовал как человеческий и понятный. Сейчас в правительстве решают вопрос о возвращении весенней охоты только для жителей республики. Итог решения озвучат в ближайшее время, отметил врио в традиционном видеообращении.

- Я уже говорил, что тема сложная с точки зрения юридической стороны вопроса. Поэтому сегодня с утра собрал большое совещание, на котором мы в присутствии прокуратуры устроили мозговой штурм, чтобы найти тонкую грань и разрешить охоту только для жителей республики с учетом коронавирусной ситуации. По-моему, мы такой путь нашли. Сегодня еще идет шлифовка этой нормы, этого документа. На мой взгляд, завтра я, скорее всего, скажу вам хорошую весть, - отметил врио.

Напомним, что в прошлую пятницу, 17 апреля врио главы Коми озвучил непопулярное решение - запрет весенней охоты. Чиновник прокомментировал, что охотники из других регионов могут быть потенциальными разносчиками COVID-19 на территории Коми, а этого допустить нельзя.

О ситуации в Коми на 23 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Верните весеннюю охоту»: охотники Коми взывают к врио главы

В видеообращении подчеркивается, что ограничительные меры оправданы только в городских условиях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
Новости 24
Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним
В Коми лодкам запрещено выходить на воду
В Коми Библионочь пройдет в онлайн-режиме
Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу
В Коми заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в банке
В Коми ищут волонтёров к чемпионату мира по хоккею с мячом
В Коми закрылось 25 ледовых переправ
В Ухте ищут мужчину с татуировкой на левом плече
В Затоне чуть не загорелась пятиэтажка
В Эжве девушка за рулем автомобиля врезалась в автобус
Ухтинка перевела более 800 тысяч рублей мошенникам
Что ждёт нарушителей режима самоизоляции в Коми?
В Коми пришло похолодание
В Сыктывкаре обсудили работу совета ветеранов
В Сыктывкаре приступили к весенней уборке
Воркутинец присвоил 375 тысяч рублей
Вышла книга о тружениках тыла Коми в период ВОВ
В Коми владелец автобуса заплатит за действия водителя
Воркутинец получил семь суток ареста за тонировку
Жительницу Сыктывкара обокрали мошенники
В Воркуте горела гостиница
В Ухте у местного жителя нашли наркотики
В Сыктывкаре начали обрезать ветки деревьев
В Ухте бывший начальник управления "Газпром центрремонт" предстанет перед судом
В Сыктывкаре будут судить председателя правления ТСЖ
Сразу 15 ухтинцев могут получить штрафы за нарушение условий самоизоляции
В Воркуте продолжают искать под снегом асфальт
Владимир Уйба встретился с генеральным директором "Лукойл-Коми"
В Коми активисты объединений занимаются благотворительностью