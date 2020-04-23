В правительстве Коми думают о возвращении весенней охоты

Врио главы Коми посмотрел видеообращение охотников Коми, которые просят руководителя региона вернуть весеннюю охоту. Видеоролик Владимир Уйба охарактеризовал как человеческий и понятный. Сейчас в правительстве решают вопрос о возвращении весенней охоты только для жителей республики. Итог решения озвучат в ближайшее время, отметил врио в традиционном видеообращении.

- Я уже говорил, что тема сложная с точки зрения юридической стороны вопроса. Поэтому сегодня с утра собрал большое совещание, на котором мы в присутствии прокуратуры устроили мозговой штурм, чтобы найти тонкую грань и разрешить охоту только для жителей республики с учетом коронавирусной ситуации. По-моему, мы такой путь нашли. Сегодня еще идет шлифовка этой нормы, этого документа. На мой взгляд, завтра я, скорее всего, скажу вам хорошую весть, - отметил врио.

Напомним, что в прошлую пятницу, 17 апреля врио главы Коми озвучил непопулярное решение - запрет весенней охоты. Чиновник прокомментировал, что охотники из других регионов могут быть потенциальными разносчиками COVID-19 на территории Коми, а этого допустить нельзя.

О ситуации в Коми на 23 апреля.

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В видеообращении подчеркивается, что ограничительные меры оправданы только в городских условиях (подробности).